Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání

Společnost Hunterbrook nedává české zbrojovce Czechoslovak Group (CSG) oddychu. Poté, co začátkem května vydala analýzu zpochybňující obchodní model CSG a oznámila krátkou pozici na její akcie, se dnes vytasila s další zprávou, jež upozorňuje na koncentraci klientů i roli prostředníků v regionu jihovýchodní Asie. Akcie společnosti reagují poklesem, v jednu chvíli ztrácely až sedm procent.
CSG v poslední době oznámila kontrakty v hodnotě miliard dolarů s blíže nespecifikovanými zákazníky z jihovýchodní Asie, Hunterbrook ale uvádí, že podle dostupných informací se zdá, že většina těchto zakázek může pocházet od jediného klienta, a sice Indonésie, kterou CSG v minulosti ve svých dokumentech výslovně uváděla.
Objem obchodů spojených s tímto zákazníkem od vstupu CSG na burzu by mohl dosahovat až 2,8 miliardy dolarů, což představuje téměř pětinu celkového objemu zakázek, které měla skupina v portfoliu ke konci loňského roku. To naznačuje, že zakázková kniha CSG může být méně diverzifikovaná, než naznačuje oficiální komunikace, píše Hunterbrook ve své nové zprávě o českém podniku.
Podle Hunterbrooku probíhá veškeré podnikání CSG v Indonésii prostřednictvím jediného zprostředkovatele – soukromého indonéského obchodníka se zbraněmi Republikorp. CSG přitom v Indonésii nemá žádné veřejně oznámené výrobní závody, kanceláře ani zaměstnance, všímá si server.
Zakladatel Republikorpu Norman Joesoef je synem bývalého indonéského velvyslance na Slovensku. V roce 2018 byl původně uváděn jako generální ředitel entity Czechoslovak Group Indonesia, nicméně odkazy na tuto společnost později z veřejných zdrojů zmizely.
CSG: Jedná se o selektivní interpretaci veřejně dostupných informací
Sama CSG už na zprávu, kterou Hunterbrook zveřejnila dnes ráno, reagovala. Tvrdí, že zpráva je napsaná tak, aby podpořila krátkou pozici Hunterbrook Media, respektive její investiční odnože, jež drží krátkou pozici v akciích CSG. Podle firmy dále zpráva vychází ze selektivní interpretace veřejně dostupných informací a dochází k závěrům, které neodpovídají skutečnému fungování jejího byznys modelu, řízení ani reportingu.
„Jihovýchodní Asie je pro CSG již několik let strategickým růstovým regionem, v souladu s cílem společnosti rozšířit své aktivity mimo Evropu a zákazníky z oblasti NATO. V roce 2025 se tento region podílel přibližně 2,5 % na tržbách skupiny. Jak bylo uvedeno v prospektu k IPO, CSG udržuje smluvní vztahy s více vládami v regionu. V souladu se standardní tržní praxí a smluvními závazky vůči vládním zákazníkům vykazuje společnost své aktivity na regionální úrovni agregovaně,“ uvedla CSG v tiskové zprávě.
„CSG nezveřejňuje detailní informace na úrovni jednotlivých zemí, pokud by takové zveřejnění mohlo poškodit obchodní vztahy nebo vést k porušení závazků důvěrnosti. Produktové portfolio CSG v regionu pokrývá více segmentů obranného průmyslu a odráží záměr diverzifikovat se geograficky mimo klíčovou evropskou klientelu, včetně již dříve oznámeného kontraktu na dodávku kompletního vícevrstvého systému protivzdušné obrany zákazníkovi v jihovýchodní Asii v celkové hodnotě 2,5 miliardy dolarů,“ dodala společnost.
K využívání prostředníků podnik českého miliardáře Michala Strnada uvedl, že to odpovídá standardní praxi v globálním obranném průmyslu. „Tento přístup CSG využívá zejména v jurisdikcích, kde zatím nemá plně rozvinuté vlastní zázemí, a je součástí její strategie vstupu na trh a jeho rozvoje. Všichni obchodní partneři podléhají důkladným prověrkám před navázáním spolupráce i průběžnému compliance dohledu,“ ujistila firma.
Závěrem CSG uvedla, že s autory analýzy už komunikovat nebude potom, co podle ní její předchozí vyjádření nebyla v jiné publikaci za začátku května férově prezentována. Další informace plánuje investorům poskytnout ve středu při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí 2026.
