Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu

včera po závěru předvedla jako vždy solidní výkon a překonala očekávání. Překvapila ale reakce trhů, které jsou už na dobré zprávy z této firmy tak navyklé, že její akcie nechávají víceméně beze změny. Čtvrteční obchodování v Evropě je po slušně zelené Americe a smíšené Asii opatrné, ale postupně vidíme zlepšení. Růst hlavních indexů činí většinou pár desetin procenta, s výjimkou mírně klesajícího Londýna. Americké futures zatím vypadají nerozhodně.
Kromě včerejšího obnovení zájmu o technologie zůstává tématem také Blízký východ, neboť se kolem něj točí větší množství zpráv. V podstatě se ale děje pořád to samé: USA zaslaly Íránu nový seznam podmínek míru, Írán ho bude zvažovat a prezident Donald Trump mezitím hrozí, že v případě nepřijetí návrhu obnoví bombardování. To už jsme několikrát slyšeli, načež Trump nic neudělal a Írán pokračoval ve zdržovací taktice.
Ovšem i tentokrát trhy evidentně vidí zvýšenou naději na přerušení blokády Hormuzu, neboť ceny ropy klesly a spolu s nimi i inflační obavy a výnosy dluhopisů. Během dneška následně sledujeme stabilizaci s malými změnami.
Mimo hlavní pozornost nakonec zůstal včerejší zápis z posledního zasedání Fedu, který ale pouze potvrdil posun jestřábím směrem. Velká většina bankéřů podle něj čeká, že se návrat k inflačnímu cíli protáhne, a varovala, že bude třeba zvážit zvýšení sazeb, pokud inflace zůstane trvaleji nad dvěma procenty.
Během dopoledne vyšly celkově slabší indexy nákupních manažerů v eurozóně, později naváže průzkum průmyslové aktivity filadelfského Fedu. Dohromady nejde o zásadní data.
Eurodolar díky zlepšení sentimentu vystoupal na 1,1630, ropa Brent klesla lehce pod 105 dolarů a zlato se nachází u 4540 USD. Česká koruna si drobně polepšila, když se vůči euru dostává těsně pod 24,30.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:55 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2968
|-0.0328
|24.3231
|24.2865
|CZK/USD
|20.8940
|-0.0502
|20.9680
|20.8820
|HUF/EUR
|358.8581
|-0.1314
|361.0557
|358.5534
|PLN/EUR
|4.2448
|-0.0373
|4.2544
|4.2436
|CNY/EUR
|7.9065
|-0.0120
|7.9141
|7.8881
|JPY/EUR
|184.8666
|0.0905
|184.9593
|184.4058
|JPY/USD
|158.9765
|0.0727
|159.0870
|158.8160
|GBP/EUR
|0.8650
|-0.0248
|0.8658
|0.8641
|CHF/EUR
|0.9143
|-0.0547
|0.9156
|0.9138
|NOK/EUR
|10.7492
|-0.1324
|10.7958
|10.7488
|SEK/EUR
|10.8660
|0.1627
|10.8822
|10.8502
| USD/EUR
|1.1628
|0.0151
|1.1636
|1.1594
|AUD/USD
|1.4011
|0.2110
|1.4084
|1.3974
|CAD/USD
|1.3765
|0.1455
|1.3777
|1.3745