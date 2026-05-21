Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu

21.05.2026 11:57
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Nvidia včera po závěru předvedla jako vždy solidní výkon a překonala očekávání. Překvapila ale reakce trhů, které jsou už na dobré zprávy z této firmy tak navyklé, že její akcie nechávají víceméně beze změny. Čtvrteční obchodování v Evropě je po slušně zelené Americe a smíšené Asii opatrné, ale postupně vidíme zlepšení. Růst hlavních indexů činí většinou pár desetin procenta, s výjimkou mírně klesajícího Londýna. Americké futures zatím vypadají nerozhodně.

Kromě včerejšího obnovení zájmu o technologie zůstává tématem také Blízký východ, neboť se kolem něj točí větší množství zpráv. V podstatě se ale děje pořád to samé: USA zaslaly Íránu nový seznam podmínek míru, Írán ho bude zvažovat a prezident Donald Trump mezitím hrozí, že v případě nepřijetí návrhu obnoví bombardování. To už jsme několikrát slyšeli, načež Trump nic neudělal a Írán pokračoval ve zdržovací taktice.

Ovšem i tentokrát trhy evidentně vidí zvýšenou naději na přerušení blokády Hormuzu, neboť ceny ropy klesly a spolu s nimi i inflační obavy a výnosy dluhopisů. Během dneška následně sledujeme stabilizaci s malými změnami.

Mimo hlavní pozornost nakonec zůstal včerejší zápis z posledního zasedání Fedu, který ale pouze potvrdil posun jestřábím směrem. Velká většina bankéřů podle něj čeká, že se návrat k inflačnímu cíli protáhne, a varovala, že bude třeba zvážit zvýšení sazeb, pokud inflace zůstane trvaleji nad dvěma procenty.

Během dopoledne vyšly celkově slabší indexy nákupních manažerů v eurozóně, později naváže průzkum průmyslové aktivity filadelfského Fedu. Dohromady nejde o zásadní data.

Eurodolar díky zlepšení sentimentu vystoupal na 1,1630, ropa Brent klesla lehce pod 105 dolarů a zlato se nachází u 4540 USD. Česká koruna si drobně polepšila, když se vůči euru dostává těsně pod 24,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:55 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2968 -0.0328 24.3231 24.2865
CZK/USD 20.8940 -0.0502 20.9680 20.8820
HUF/EUR 358.8581 -0.1314 361.0557 358.5534
PLN/EUR 4.2448 -0.0373 4.2544 4.2436
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9065 -0.0120 7.9141 7.8881
JPY/EUR 184.8666 0.0905 184.9593 184.4058
JPY/USD 158.9765 0.0727 159.0870 158.8160
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8650 -0.0248 0.8658 0.8641
CHF/EUR 0.9143 -0.0547 0.9156 0.9138
NOK/EUR 10.7492 -0.1324 10.7958 10.7488
SEK/EUR 10.8660 0.1627 10.8822 10.8502
USD/EUR 1.1628 0.0151 1.1636 1.1594
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4011 0.2110 1.4084 1.3974
CAD/USD 1.3765 0.1455 1.3777 1.3745
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Váš názor
  • Přidat názor
    Not so fast....
    21.05.2026 13:06

    Reuters: .... Oil rises over 2,5% after Reuters report signals complication to US-Iran peace talks
    SFX
