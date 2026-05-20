Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život

Známý investor Ray Dalio pro Bloomberg připomněl, že trhy v reakci na konflikt na Blízkém východě nejdříve znatelně oslabily. Pak se ale začaly zlepšovat odhady ziskovosti, a nakonec přišly čtvrtletní výsledky, které byly výrazně lepší než odhady. A to je podle Dalia pro trhy rozhodující, protože ceny akcií se stále odvíjí od očekávaného vývoje toku hotovosti generovaného obchodovanými společnostmi. Dalio se následně věnoval zejména geopolitickému vývoji a jeho dopadu na ekonomiku.
Podle investora jsou v konfliktech podobných tomu současnému skutečnými vítězi neutrální země. Takovou zemí podle něj byly i Spojené státy během první světové války i během druhé, do které vstoupily až později, a předtím dokázaly mimo jiné nahromadit velký objem zlata. Bloomberg doplnil tuto úvahu následujícím grafem, který popisuje vývoj vlivu významných zemí a říší minulosti a současnosti:
V grafu je vidět postupný růst vlivu Velké Británie, souběžně s tím upadala moc Číny. Spojené státy se podle obrázku dostaly na vrchol svého celosvětového vlivu před několika desetiletími, spolu s tím prudce rostl význam Číny. Co by nyní bylo pro Spojené státy vítezství nad Íránem? Podle Dalia je odpověď zřejmá a odvíjí se od toho, zda bude mít Írán kontrolu nad Hormuzem, jestli bude mít jaderné kapacity a zda bude schopen útočit svými raketami na jiné země v regionu.
Mají tedy Spojené státy kapacitu válku skutečně vyhrát? Podle Dalia se nyní mění vnímání toho, jaká je tato kapacita, což má dalekosáhlé důsledky včetně toho, jaká jsou a budou tvořena ve světě spojenectví. Spojené státy byly také vnímány jako protipól Číny, ale nyní podle experta do této země přichází zástupci řady zemí, kteří chtějí jednat o vzájemných vztazích. Ty přitom mohou připomínat systém tributu. Tedy takový systém, v němž slabší země platí nějakou formou mocnějšímu státu. Země v regionu totiž stále více tíhnou k tomu, že musí uznávat moc Číny.
Čína podle Dalia nyní vydělává obrovské množství peněz díky svým exportům a finančním investicím v zahraničí. Roste tam životní standard, země je vysoce konkurenční v nových technologiích. Z tohoto pohledu si tak země vede velmi dobře. V Asii pak podle jeho názoru bude probíhat posun směrem k systému připomínajícímu zmíněný tribut. Nečeká přitom, že by se z Číny stala „agresivní vojenská velmoc“, půjde zejména o ekonomickou rovinu.
Na dotaz týkající se investic Dalio řekl, že se investuje pro celý život. S tím mimo jiné souvisí diverzifikace a úvahy o tom, které měny mají dlouhodobě dobrý výhled. Umělá inteligence je podle experta „vynikající technologie“, která bude mít značný dosah. Nicméně nové technologie mohou také nafukovat bubliny. K diverzifikaci dodal, že sem zahrnuje rovněž investice do zlata prováděné v rámci strategické a dlouhodobé alokace aktiv.