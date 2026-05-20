Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život

Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život

20.05.2026 15:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Známý investor Ray Dalio pro Bloomberg připomněl, že trhy v reakci na konflikt na Blízkém východě nejdříve znatelně oslabily. Pak se ale začaly zlepšovat odhady ziskovosti, a nakonec přišly čtvrtletní výsledky, které byly výrazně lepší než odhady. A to je podle Dalia pro trhy rozhodující, protože ceny akcií se stále odvíjí od očekávaného vývoje toku hotovosti generovaného obchodovanými společnostmi. Dalio se následně věnoval zejména geopolitickému vývoji a jeho dopadu na ekonomiku.

Podle investora jsou v konfliktech podobných tomu současnému skutečnými vítězi neutrální země. Takovou zemí podle něj byly i Spojené státy během první světové války i během druhé, do které vstoupily až později, a předtím dokázaly mimo jiné nahromadit velký objem zlata. Bloomberg doplnil tuto úvahu následujícím grafem, který popisuje vývoj vlivu významných zemí a říší minulosti a současnosti:
1

V grafu je vidět postupný růst vlivu Velké Británie, souběžně s tím upadala moc Číny. Spojené státy se podle obrázku dostaly na vrchol svého celosvětového vlivu před několika desetiletími, spolu s tím prudce rostl význam Číny. Co by nyní bylo pro Spojené státy vítezství nad Íránem? Podle Dalia je odpověď zřejmá a odvíjí se od toho, zda bude mít Írán kontrolu nad Hormuzem, jestli bude mít jaderné kapacity a zda bude schopen útočit svými raketami na jiné země v regionu.



Mají tedy Spojené státy kapacitu válku skutečně vyhrát? Podle Dalia se nyní mění vnímání toho, jaká je tato kapacita, což má dalekosáhlé důsledky včetně toho, jaká jsou a budou tvořena ve světě spojenectví. Spojené státy byly také vnímány jako protipól Číny, ale nyní podle experta do této země přichází zástupci řady zemí, kteří chtějí jednat o vzájemných vztazích. Ty přitom mohou připomínat systém tributu. Tedy takový systém, v němž slabší země platí nějakou formou mocnějšímu státu. Země v regionu totiž stále více tíhnou k tomu, že musí uznávat moc Číny.

Čína podle Dalia nyní vydělává obrovské množství peněz díky svým exportům a finančním investicím v zahraničí. Roste tam životní standard, země je vysoce konkurenční v nových technologiích. Z tohoto pohledu si tak země vede velmi dobře. V Asii pak podle jeho názoru bude probíhat posun směrem k systému připomínajícímu zmíněný tribut. Nečeká přitom, že by se z Číny stala „agresivní vojenská velmoc“, půjde zejména o ekonomickou rovinu.

Na dotaz týkající se investic Dalio řekl, že se investuje pro celý život. S tím mimo jiné souvisí diverzifikace a úvahy o tom, které měny mají dlouhodobě dobrý výhled. Umělá inteligence je podle experta „vynikající technologie“, která bude mít značný dosah. Nicméně nové technologie mohou také nafukovat bubliny. K diverzifikaci dodal, že sem zahrnuje rovněž investice do zlata prováděné v rámci strategické a dlouhodobé alokace aktiv.

 

Čtěte více:

Bezkonkurenční čínské automobilky?
05.05.2026 15:35
Bezkonkurenční čínské automobilky?
Bloomberg připomíná, že se Čína během několika let stala největším výv...
Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
13.05.2026 12:04
Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
Ekonomové Simon Johnson a Amir Kermani na stránkách VoxEU popisují, ja...
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let
11.05.2026 17:05
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let
Kolem Íránu ani tentokrát nemůžeme mluvit o podstatném posunu. Proběhl...
Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
15.05.2026 13:44
Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
Dan Niles z Niles Investment Management hovoří o tom, že i kdyby na am...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět