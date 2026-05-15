Detail - články
Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?

15.05.2026 9:27
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Ministryně financí Alena Schillerová včera představila nové emise Dluhopisů Republiky, které umožní tuzemským domácnostem znovu jednoduše nakupovat státní dluh. Ministerstvo nově nabízí tři varianty dluhopisů: s fixním průměrným výnosem 4,5 % a protiinflační verzi, u které bude výnos odpovídat inflaci s bonusem 2,5 % vyplaceným v posledním roce. V obou případech je splatnost pět let. Novinkou je tříměsíční Flexi bond, jehož úroková sazba se odvozuje od repo sazby ČNB, aktuálně na úrovni 3,5 %.

Z pohledu vlády dává smysl diverzifikovat investorskou základnu o tuzemské domácnosti, což typicky vede k vyšší stabilitě financování oproti často těkavému zahraničnímu kapitálu. Aktuálně drží tuzemské domácnosti zhruba 3 % státního dluhu, což je zhruba evropský standard, ale například v Itálii je až jedna desetina.

Primárním cílem vlády tedy není snížit náklady na financování dluhu. Zároveň však tento krok dává smysl pouze tehdy, pokud celkový náklad retailových dluhopisů nebude výrazně vyšší než financování přes standardní institucionální trh. Při pohledu na nabízené úrokové sazby se ale nezdá, že by tomu tak bylo.

Rizikem ale mohou být protiinflační dluhopisy, pokud by došlo k další – nyní nepředpokládané – inflační vlně. Jen pro připomenutí: přesně toto se stalo v letech 2021–2023, kdy i v důsledku rekordní emise protiinflačních dluhopisů (41,1 mld. Kč v lednu 2022) činily souhrnné úrokové náklady státu o zhruba 10 miliard korun více oproti tržnímu financování.

Z investorského pohledu jde každopádně o zajímavý doplňkový produkt – především pro konzervativní domácnosti, které preferují bezpečnou a stabilní investici. Nákup je přitom možný od jednoho tisíce až do tří milionů korun. Konkrétně protiinflační dluhopisy budou atraktivní zejména pro domácnosti, které mají stále v živé paměti nedávnou zkušenost s dvoucifernou inflací, a i proto se chtějí plně ochránit proti růstu spotřebitelských cen.

Tříměsíční Flexi bond dává smysl pro investory, kteří hledají relativně jistý výnos při krátkém investičním horizontu a jsou ochotni obětovat část likvidity (například v porovnání se spořicím účtem). Výhodou Flexi bondu, stejně jako dalších dvou typů Dluhopisů Republiky, je osvobození výnosu od daně z příjmů.

V současné emisi očekává ministryně financí prodej dluhopisů za zhruba 20 miliard korun. Podle odhadů ministerstva by měly být největším hitem tříměsíční Flexi bondy, po pěti miliardách korun by pak mělo připadnout na oba pětileté dluhopisy.

TRHY

Koruna

Česká koruna končí týden na dostřel hranice 24,30 EUR/CZK, ale sílící dolar pro ni není dobrou zprávou. Dnes ráno budou trhy sledovat zápis z posledního zasedání ČNB, resp. nakolik silná je neochota ČNB zvyšovat úrokové sazby v reakci na íránský šok. My nadále předpokládáme, že pro nejbližší zasedání bude bankovní rada volit stabilitu sazeb, vážným rizikem je však scénář silnějších druhotných inflačních efektů v ekonomice, na který by centrální banka musela reagovat vyššími sazbami.

Eurodolar

Spekulace na rezignaci britského premiéra sílí, což oslabuje britskou libru, přičemž v oslabování pokračuje v japonský jen. To vše dohromady globálně pomáhá dolaru, který je navíc podpořen i růstem dolarových úrokových sazeb, jež reflektují rostoucí inflační tlaky (jak ukázala ve středu zveřejněná výrobní inflace v USA). Eurodolar tak kromě sledování ropy a úrokového diferenciálu mezi dolarovými úrokovými sazbami musí dávat pozor na dění na měnových párech GBP/USD a USD/JPY. Příchozí makrodata tak budou hrát spíše vedlejší roli.

 
 

15.05.2026
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.
8:52Direct Financing s.r.o.: Potvrzení o plnění ukazatele LTV
8:49Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky  
8:13Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop oznamuje výsledky za první kvartál 2026 a zvažovanou fúzi se 100% dceřinou společností Queens Store s.r.o.
8:10Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
6:05Malé datové centrum v každé domácnosti?
14.05.2026
22:01Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %  
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard
14:00Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
13:40První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
12:24Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
12:20Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
11:54Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět