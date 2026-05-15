Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?

Ministryně financí Alena Schillerová včera představila nové emise Dluhopisů Republiky, které umožní tuzemským domácnostem znovu jednoduše nakupovat státní dluh. Ministerstvo nově nabízí tři varianty dluhopisů: s fixním průměrným výnosem 4,5 % a protiinflační verzi, u které bude výnos odpovídat inflaci s bonusem 2,5 % vyplaceným v posledním roce. V obou případech je splatnost pět let. Novinkou je tříměsíční Flexi bond, jehož úroková sazba se odvozuje od repo sazby ČNB, aktuálně na úrovni 3,5 %.
Z pohledu vlády dává smysl diverzifikovat investorskou základnu o tuzemské domácnosti, což typicky vede k vyšší stabilitě financování oproti často těkavému zahraničnímu kapitálu. Aktuálně drží tuzemské domácnosti zhruba 3 % státního dluhu, což je zhruba evropský standard, ale například v Itálii je až jedna desetina.
Primárním cílem vlády tedy není snížit náklady na financování dluhu. Zároveň však tento krok dává smysl pouze tehdy, pokud celkový náklad retailových dluhopisů nebude výrazně vyšší než financování přes standardní institucionální trh. Při pohledu na nabízené úrokové sazby se ale nezdá, že by tomu tak bylo.
Rizikem ale mohou být protiinflační dluhopisy, pokud by došlo k další – nyní nepředpokládané – inflační vlně. Jen pro připomenutí: přesně toto se stalo v letech 2021–2023, kdy i v důsledku rekordní emise protiinflačních dluhopisů (41,1 mld. Kč v lednu 2022) činily souhrnné úrokové náklady státu o zhruba 10 miliard korun více oproti tržnímu financování.
Z investorského pohledu jde každopádně o zajímavý doplňkový produkt – především pro konzervativní domácnosti, které preferují bezpečnou a stabilní investici. Nákup je přitom možný od jednoho tisíce až do tří milionů korun. Konkrétně protiinflační dluhopisy budou atraktivní zejména pro domácnosti, které mají stále v živé paměti nedávnou zkušenost s dvoucifernou inflací, a i proto se chtějí plně ochránit proti růstu spotřebitelských cen.
Tříměsíční Flexi bond dává smysl pro investory, kteří hledají relativně jistý výnos při krátkém investičním horizontu a jsou ochotni obětovat část likvidity (například v porovnání se spořicím účtem). Výhodou Flexi bondu, stejně jako dalších dvou typů Dluhopisů Republiky, je osvobození výnosu od daně z příjmů.
V současné emisi očekává ministryně financí prodej dluhopisů za zhruba 20 miliard korun. Podle odhadů ministerstva by měly být největším hitem tříměsíční Flexi bondy, po pěti miliardách korun by pak mělo připadnout na oba pětileté dluhopisy.
TRHY
Koruna
Česká koruna končí týden na dostřel hranice 24,30 EUR/CZK, ale sílící dolar pro ni není dobrou zprávou. Dnes ráno budou trhy sledovat zápis z posledního zasedání ČNB, resp. nakolik silná je neochota ČNB zvyšovat úrokové sazby v reakci na íránský šok. My nadále předpokládáme, že pro nejbližší zasedání bude bankovní rada volit stabilitu sazeb, vážným rizikem je však scénář silnějších druhotných inflačních efektů v ekonomice, na který by centrální banka musela reagovat vyššími sazbami.
Eurodolar
Spekulace na rezignaci britského premiéra sílí, což oslabuje britskou libru, přičemž v oslabování pokračuje v japonský jen. To vše dohromady globálně pomáhá dolaru, který je navíc podpořen i růstem dolarových úrokových sazeb, jež reflektují rostoucí inflační tlaky (jak ukázala ve středu zveřejněná výrobní inflace v USA). Eurodolar tak kromě sledování ropy a úrokového diferenciálu mezi dolarovými úrokovými sazbami musí dávat pozor na dění na měnových párech GBP/USD a USD/JPY. Příchozí makrodata tak budou hrát spíše vedlejší roli.