Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší

Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší

20.05.2026 13:17
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Inflační tlaky v evropské ekonomice nabírají na obrátkách, což potvrdila dubnová harmonizovaná data zveřejněná Eurostatem. V EU vzrostla meziroční inflace z březnových 2,8 % na 3,2 %, nejvyšší hodnotu od prosince 2023. Hlavním důvodem jsou dražší pohonné hmoty, které reagují na vyšší ceny ropy na světových trzích v důsledku protahujícího se konfliktu na Blízkém východě.

Mezi jednotlivými členskými státy ale panují zásadní rozdíly. Nejvyšší inflaci hlásí Rumunsko s dubnovým meziročním tempem 9,5 %, následované Bulharskem (6,0 %) a Chorvatskem (5,4 %). Nejnižší cenové tlaky naopak reportuje Švédsko (0,5 %) a Dánsko (1,2 %). Třetí nejnižší inflace byla v dubnu v Česku, kde došlo k nárůstu z meziročních 1,5 % na 2,1 %.

inflace

Tuzemská inflace patří k nejnižším v Evropě díky dobré startovací pozici při příchodu energetického šoku z Blízkého východu. Celková inflace byla – za přispění převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát – ještě v únoru nejnižší za poslední dekádu. Cenové tlaky navíc od začátku roku tlumí příznivý vývoj cen potravin – v dubnu zlevnily potraviny meziročně o 1,6 %, tedy druhým nejrychlejším tempem v Evropské unii.

Opačným směrem působí zejména ceny pohonných hmot a stále silné doma vyrobené cenové tlaky. Jádrová inflace patří v rámci EU k těm rychleji rostoucím a v dubnu vzrostla na 3,0 %, kde byla naposledy v srpnu minulého roku. Obdobný je obrázek také při pohledu na vývoj cen služeb, u kterých dochází v posledních dvou měsících k postupnému nárůstu ze 4,4 % na 4,6 %.

Právě vývoj domácích cenových tlaků, tedy průsak prvotního energetického šoku do širšího cenového okruhu v ekonomice, bude rozhodující pro další vývoj měnové politiky ČNB. Bankovní rada prozatím volí vyčkávací přístup a stabilitu úrokových sazeb. Čím déle se však konflikt na Blízkém východě potrvá a čím déle zůstanou ceny energií vysoké, tím vyšší pravděpodobnost, že centrální banka nakonec bude muset sáhnout ke zvýšení úrokových sazeb.

 

Čtěte více:

Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
20.05.2026 13:08
Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
Subadra Rajappa ze Société Générale Americas si myslí, že trhy už mohl...
Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné
20.05.2026 10:50
Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné
Na včerejší pokles Wall Street navázala Asie a později také Evropa. Zd...
Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
20.05.2026 11:04
Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
Jednání mezi společností Samsung Electronics a jejím největším odborov...
ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
20.05.2026 12:33
ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celko...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět