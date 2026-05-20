EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

20.05.2026 9:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.

Vyjednavači Evropského parlamentu (EP), Rady EU a Evropské komise (EK) se po jednání zahájeném v úterý pozdě večer ve Štrasburku dohodli na znění legislativního textu, který má připravit půdu pro snížení celních sazeb EU i pro zavedení pojistek pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.

Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. EU na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s poskytnutím lepšího přístupu na trh pro vybrané americké zemědělské produkty.

"Evropě se podařilo vyhnout destruktivní eskalaci transatlantického obchodního napětí a ochránit evropské podniky, investice a miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku," uvedla Zovková, členka Evropské lidové frakce (EPP), v příspěvku na síti X, v němž oznámila dosažení dohody.

"Tato dohoda by měla poskytnout stabilnější rámec pro obchodní vztahy mezi EU a USA a zároveň ponechat prostor pro další diskuse o nevyřešených otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku," citovala agentura Reuters z prohlášení EPP, nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu.

Komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné v obavách z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšší clům, v případě automobilek pohrozil 25procentní sazbou. Koalice středolevých a liberálních poslanců se několikrát spojila, aby schválení obchodní dohody odložila - nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a následně po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.

O textu přijatém v rámci dnešního takzvaného trialogu musí ještě hlasovat poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání, které se očekává v polovině června ve Štrasburku.


Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
20.05.2026 9:17
Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
Globální výprodeje na dluhopisových trzích (rozebírané ve včerejším vy...
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
20.05.2026 9:22
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
Czechoslovak Group (CSG), jejíž akcie jsou v posledních týdnech pod tl...
Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
20.05.2026 9:26
Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
Výrobce designového kování M&T 1997 uzavřel rok 2025 s tržbami 127,2 m...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět