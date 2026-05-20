Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie

Americký akciový index S&P 500 dnes posiluje o 1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také posiluje, a to o 1,7 %.
Německý index DAX roste o 1,8 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,2 % na úroveň 1,1627. Zlato přidává 1,5 % a obchoduje se na úrovni 4547 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,091 p. b. na úroveň 4,576 %.
dnes po uzavření amerických trhů zveřejní své hospodářské výsledky, které jsou investory vnímány jako klíčový katalyzátor pro celý technologický sektor. Před oznámením dat proto hlavní akciové indexy v USA mírně posilují, jelikož trh reflektuje optimistická očekávání spojená s pokračujícím boomem v oblasti umělé inteligence.
Nvidia je v současnosti považována za barometr sentimentu v segmentu polovodičů. Pozitivní překvapení ve výsledcích tak může podpořit další růst indexů, zatímco zklamání by mohlo vyvolat rychlou korekci napříč technologickými tituly.