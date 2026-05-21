Colt CZ hlásí rekordní čísla, čistý zisk stoupl o 37 procent

21.05.2026 8:09
Autor: ČTK

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí rekordní výnosy i čistý zisk. Výnosy dosáhly 7,317 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 32,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny byl za tři měsíce roku 717,9 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 37 procent. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu.

Podle generálního ředitele skupiny Radka Musila dosáhl Colt CZ za první čtvrtletí z pohledu výnosů i ziskovosti historicky nejlepších výsledků. "Vedle silného výkonu tradičních segmentů ručních palných zbraní a munice se do výsledků významně promítl také nový segment energetických materiálů, který se tak stává jedním z klíčových pilířů našeho budoucího růstu. Pro zbytek roku bude důležité úspěšné uzavření strategických tendrů, pokračující důraz na provozní efektivitu a další posilování na evropských i mimoevropských trzích," uvedl Musil.

Nárůst tržeb zaznamenal Colt CZ zejména u zákazníků z ozbrojených složek. Na hospodářský výsledek zbrojařské skupiny mělo vliv také dokončení převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a také 51procentního podílu v energetické divizi Synthesia Power. Ukazatel EBITDA za první tři měsíce roku 2026 holdingu meziročně vzrostl o 43,8 procenta zhruba na 1,7 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Počet prodaných zbraní skupině za první letošní čtvrtletí klesl ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku o 22 procent na 122 787. Krátké palné zbraně byly zastoupeny více než 60 procenty, dlouhé palné zbraně téměř 40 procenty. I přes pokles prodaných zbraní dosáhly výnosy z jejich prodeje za první čtvrtletí přibližně 3,5 miliardy korun, meziročně o 23,3 procenta více. Z prodeje munice měl Colt CZ za první kvartál výnosy 2,3 miliardy korun, meziročně o 14,2 procenta nižší. U energetických materiálů byly výnosy 1,5 miliardy korun, ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku o 25,3 procenta vyšší.

Na celkových výnosech Colt CZ se v prvním kvartále z 22,6 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 44 procent, v ČR dosáhly 14,3 procenta. Podíl Kanady byl 12,4 procenta, Asie 3,7 procenta, Latinské Ameriky 1,7 procenta a Afriky jedno procento, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina za první tři měsíce roku uvolnila 597,8 milionu korun, meziročně o 121,5 procenta více. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 30 až 33 miliard korun.

Na konci pololetí by se měla konat valná hromada Colt CZ, která rozhodne o rozdělení zisku. Společnost jí navrhne výplatu dividendy ve výši 30 korun na akcii ze zisku z loňského roku. Čistý zisk skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun.

Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.

Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha a letos v dubnu dokončila duální listing na burze Euronext Amsterdam. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

 

