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Americké technologie korigují níže

03.06.2026 22:03
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 3.6. 2026 oslabuje o 0,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq dnes také oslabuje, a to o 0,3 %.

Německý index DAX oslabuje o 1,4 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1598. Zlato dnes oslabuje o 1 % a obchoduje se na úrovni 4444 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,036 p. b. na úroveň 4,489 %.

Velká Británie, Německo a Francie chtějí aktivně vstoupit do mírových jednání s Vladimirem Putinem ohledně války na Ukrajině. Donald Trump navrhl uspořádat summit G7 v Paříži. Snaží se tak posílit diplomatické řešení aktuálních konfliktů.


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