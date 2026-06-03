Americké technologie korigují níže

Americký akciový index S&P 500 dnes 3.6. 2026 oslabuje o 0,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
dnes také oslabuje, a to o 0,3 %.
Německý index DAX
oslabuje o 1,4 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1598. Zlato
dnes oslabuje o 1 % a obchoduje se na úrovni 4444 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,036 p. b. na úroveň 4,489 %.
Velká Británie, Německo a Francie chtějí aktivně vstoupit do mírových jednání s Vladimirem Putinem ohledně války na Ukrajině. Donald Trump navrhl uspořádat summit G7 v Paříži. Snaží se tak posílit diplomatické řešení aktuálních konfliktů.