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    Rozbřesk: Raketově rostoucí ceny plynu donutí ECB zvýšit sazby i v září

    Rozbřesk: Raketově rostoucí ceny plynu donutí ECB zvýšit sazby i v září

    24.07.2026 9:01
    Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

    ECB včera v souladu s všeobecným očekáváním ponechala depozitní sazbu beze změny na 2,25 %. Finanční trhy však mnohem více zajímalo, zda centrální banka nabídne alespoň náznak toho, jak hodlá reagovat na nový energetický šok vyvolaný námořní blokádou Husijů v Rudém moři. Toho se však investoři nedočkali.

    Prezidentka Christine Lagardeová znovu zdůraznila přístup „zasedání od zasedání“ a závislost měnové politiky na příchozích makroekonomických datech. ECB sice připustila, že aktuální ceny energií se zatím pohybují poblíž základního scénáře červnové prognózy, zároveň ale bude pečlivě vyhodnocovat, zda vyšší ceny ropy a především zemního plynu nezanechají trvalejší stopu v inflaci prostřednictvím sekundárních efektů.

    Zajímavý moment nicméně zazněl během tiskové konference. Přestože bylo včerejší rozhodnutí jednomyslné, někteří členové Rady guvernérů si podle Lagardeové kladli otázku, zda by nebylo vhodné zvýšit sazby již nyní. Pro finanční trhy to byl další argument, proč nepřehodnocovat sázky na zářijové zvýšení sazeb. To je nyní téměř plně zaceněno a investoři zároveň počítají s tím, že ECB do konce roku přidá ještě jedno zvýšení o 25 bazických bodů (depozitní sazba by tak vzrostla na 2,75 %).

    Prezidentka ECB navíc poznamenala, že finanční trhy velmi dobře rozumějí reakční funkci centrální banky. My si tento komentář vykládáme jako poměrně silný signál, že na zářijovém zasedání skutečně dojde ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, a tomuto scénáři přizpůsobujeme i náš výhled eurových úrokových sazeb.

    Vedle zasedání ECB se však odehrával ještě jeden z nejzajímavějších příběhů posledních týdnů na dluhopisových trzích. Eskalace napětí v Rudém moři – druhé klíčové dopravní tepně z Blízkého východu – tlačí vzhůru nejen ceny ropy, ale především evropské ceny zemního plynu. To se postupně promítá i do růstu dluhopisových výnosů. Německé výnosy napříč splatnostmi atakují nejvyšší úrovně za mnoho let a dvouletý eurový swap se již vyšplhal nad 3 %. Trh tak stále více sází na scénář, v němž úrokové sazby zůstanou zvýšené déle, než se ještě před několika týdny očekávalo.

    Právě delší konec výnosových křivek přitom přepisuje historické milníky. Výnos desetiletého francouzského státního dluhopisu krátce překonal hranici 4 % poprvé od roku 2009, zatímco některé německé splatnosti se dostávají na úrovně naposledy zaznamenané před globální finanční krizí. Podobný obrázek nabízí i Spojené státy, kde výnos třicetiletého vládního dluhopisu opět atakuje letošní květnová maxima, která byla nejvyšší od roku 2007. Jinými slovy, dluhopisové trhy začínají stále vážněji zohledňovat možnost, že současný energetický šok nebude pouze krátkodobou epizodou, ale faktorem, který může centrálním bankám výrazně zkomplikovat návrat inflace k cíli i ve střednědobém horizontu.

    TRHY

    Koruna

    Vyšší ceny plynu, odrážející uzavřený Hormuzský průliv a nové napětí v Rudém moři jsou rizikem i pro náš inflační výhled v Česku. Spotové ceny plynu v Amsterdamu vystoupaly na nejvyšší úrovně od začátku roku (62,5 EUR/MWH) a spolu s nimi rostou i forwardové ceny na rok 2027. Pravě proto nově vidíme inflaci v příštím roce o desetinku výše na 3,3% a rizika jsou v tuto chvíli vychýlena spíše směrem vzhůru.

    Pro ČNB to zatím nic bezprostředně neznamená - inflace v nejbližších měsících zůstane velmi nízká. Pokud současný tlak na trzích vydrží, výrazně však vzroste pravděpodobnost dalšího růstu sazeb na konci roku 2026.

    Korunu zatím geopolitická nejistota netrápí a drží se i nadále v blízkosti 24,20 EUR/CZK.

    Eurodolar

    Kombinace cen ropy nad hranicí 100 USD za barel, překvapivě silných makroekonomických dat z USA a ECB, která nevyloučila zvýšení sazeb již na zářijovém zasedání (viz úvodník), vedla k výraznému posunu tržních očekávání. Investoři začali spekulovat, že Fed by mohl přistoupit ke zvýšení sazeb již příští středu. Výsledkem byl prudký růst dolarových úrokových sazeb a výrazné posílení americké měny, a to nejen vůči euru, ale například i vůči japonskému jenu.

    Náš základní scénář nicméně nadále předpokládá, že Fed sazby na nejbližším zasedání ponechá beze změny a k případnému zvýšení přistoupí až v září. Domníváme se však, že finanční trhy budou tímto příběhem žít minimálně do nadcházejícího zasedání Fedu, což bude eurodolar držet pod tlakem. Dolar navíc může zůstat silný tím spíše, pokud se ceny ropy udrží poblíž současných úrovní, případně zamíří ještě výše.



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