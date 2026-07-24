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    Chceme suverenitu a místní výrobu, slyší americké zbrojovky od vlád v Evropě

    Chceme suverenitu a místní výrobu, slyší americké zbrojovky od vlád v Evropě

    24.07.2026 16:34
    Autor: ČTK

    Americké zbrojovky, které tento týden přijely na aerosalon ve Farnborough, aby využily růstu evropských výdajů na obranu, se setkaly s obavami ze závislosti na amerických dodavatelích. Evropské vlády požadují větší kontrolu nad obrannou technikou, vyšší podíl místní výroby a větší zapojení domácího průmyslu. Američtí výrobci zbraní proto v Evropě zakládají společné podniky a nabízejí výrobky více přizpůsobené požadavkům jednotlivých evropských zemí, uvedla dnes agentura Reuters.

    "Slyšíme to zcela jasně: Evropané chtějí větší suverenitu a chtějí mít více výrobních a technologických kapacit přímo u sebe,“ uvedl viceprezident americké společnosti Lockheed Martin pro globální rozvoj a strategii Daniel Tenney.

    V době, kdy evropské členské státy Severoatlantické aliance a Kanada výrazně zvyšují výdaje na obranu, americké firmy argumentují, že nákup osvědčených amerických zbraňových systémů je rychlejší a levnější než vývoj nových. Současně však slibují lokalizaci výroby i přenos technologií do Evropy.

    Společnost Lockheed Martin ve Farnborough představila levnější střelu pro systém protivzdušné obrany Patriot, která má být vyvinuta ve spolupráci s evropskými i americkými partnery. Oznámení přišlo krátce po zveřejnění plánů vyrábět taktické rakety Army Tactical Missile System (ATACMS) společně s německou společností Rheinmetall.

    Divize Raytheon americké společnosti RTX nedávno rovněž oznámila partnerství s evropskými firmami s cílem zvýšit výrobu protiletadlových střel Stinger, včetně jejich finální montáže v Nizozemsku.

    Evropské země podle prezidenta divize pozemních a protivzdušných obranných systémů společnosti Raytheon Thomase Lalibertyho těží z využívání široce rozšířených systémů, jako je Patriot. Země, které tento systém provozují, společně financují například databáze hrozeb či další společné schopnosti.

    "Z této spolupráce mají značný prospěch,“ uvedl Laliberty.

    Na evropském trhu zbrojní techniky se snaží prosadit i nové technologické společnosti. Firma Anduril, která se letos ve Farnborough představila dosud největší expozicí, rozšířila počet zaměstnanců v Británii a dohodla se na zahájení místní výroby střel s plochou dráhou letu Barracuda-500M v Polsku.

    "Každá vláda má jiné požadavky na lokalizaci výroby," uvedl ředitel britské pobočky společnosti Anduril Richard Drake.

    Část evropských představitelů se však obává, že Spojené státy by v budoucnu mohly být méně ochotné nebo méně schopné dodávat zbraně, náhradní díly či další podporu. Důvodem může být například situace, kdy by americké zbrojovky musely upřednostnit potřeby amerických ozbrojených sil v jiných částech světa.

    Podle představitelů obranného průmyslu a odborníků už Evropané nechtějí pouze nakupovat hotové výrobky. Požadují přístup k technologiím, které jim umožní techniku samostatně vyrábět, upravovat i udržovat.

    Evropa podle vedoucího partnera poradenské společnosti Boston Consulting Group v Miláně Fabia Dal Pana požaduje významný přenos práv duševního vlastnictví.

    Přestože Evropa zůstává na americkém obranném průmyslu stále výrazně závislá, pro americké společnosti představuje riziko možnost, že se trend směřující k větší evropské soběstačnosti stane dlouhodobým. To je podle Toma Waldwyna z londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) velmi závažná obava.

    Existují přitom systémy, které Evropa nedokáže v krátké době nahradit, například stíhací letouny F-35 nebo protiraketové systémy Patriot. V jiných oblastech však podle analytika společnosti Agency Partners Sashe Tusy evropské alternativy "mohou být dostatečně kvalitní" a současně nabízejí významnou výhodu z hlediska strategické suverenity. V některých případech mohou být i levnější. To se podle něj týká například systémů protivzdušné obrany středního dosahu.

    Analytici zároveň upozorňují, že Evropa už v některých segmentech postupně snižuje závislost na americké technice, například v oblasti letounů včasné výstrahy.

    NATO nedávno oznámilo plán zhruba za 4,5 miliardy dolarů (95 miliard Kč) na nákup až deseti průzkumných letounů Saab GlobalEye, které mají nahradit stárnoucí stroje AWACS. Aliance tak dala přednost švédskému systému před konkurenční nabídkou amerického výrobce Boeing.

    Evropské země se zároveň snaží samostatně vyvíjet některé nové technologie. Britská společnost BAE Systems na veletrhu ve Farnborough představila nový bezpilotní bojový letoun, který britská vláda označila za demonstrátor budoucí operační koncepce. Stalo se tak navzdory tomu, že několik amerických společností už podobné stroje vyvíjí a některé z nich byly ve Farnborough rovněž vystaveny.

    Britský program bude zahrnovat více dodavatelů, zároveň však zůstane suverénní, řekl minulý týden agentuře Reuters zástupce velitele britského Královského letectva pro rozvoj schopností a programy Jim Beck.

    "My potřebujeme mít právo rozhodovat o tom, jak a kdy budeme s naší technikou nakládat,“ uvedl Beck.

    Aerosalon ve Farnborough se koná jednou za dva roky a střídá se s pařížským aerosalonem v Le Bourget. V sudých letech je v Británii, v lichých ve Francii. Jde o dvě nejvýznamnější světové přehlídky letecké techniky zaměřené na obchodní část odvětví, tedy především na kontrakty výrobců letadel, motorů, zbrojních firem a dodavatelů technologií.

     

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