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    Moneta se vytáhla se silnou sadou výsledků, které budou pro cenu akcií podpůrné

    Moneta se vytáhla se silnou sadou výsledků, které budou pro cenu akcií podpůrné

    24.07.2026 10:20
    Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

    Jako první z bank kótovaných na pražské burze zveřejnila své hospodářské výsledky Moneta Money Bank. Ta navýšila čistý zisk i celoroční výhled. Jak výsledky hodnotí analytik Patria Finance Jindřich Litner? Moneta vykázala za 2Q26 čistý zisk ve výši 1,76 mld.

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