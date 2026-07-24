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    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí

    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí

    24.07.2026 15:03
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon se domnívá, že finanční trhy neberou dostatečně vážně řadu rizik, která mohou v dalších letech dopadnout na globální ekonomiku. V rozhovoru pro server CNBC uvedl, že by za současných podmínek nekupoval ani široký akciový trh, ani dlouhodobé americké státní dluhopisy.

    Podle šéfa největší americké banky zůstávají investoři až příliš klidní navzdory rostoucímu počtu geopolitických hrozeb. Jako hlavní rizikové faktory zmínil pokračující konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě, zhoršené vztahy mezi Spojenými státy a Čínou nebo rostoucí výdaje na obranu v prostředí vysokého zadlužení vlád.

    „Myslím, že tato rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí,“ prohlásil Dimon, který je dlouhodobě známý tím, že veřejnost často varuje před ekonomickými riziky, a dodal, že právě rozsah a důsledky takových událostí podle něj investoři často podceňují.

    Jeho současný opatrný pohled kontrastuje s vývojem na trzích v posledních měsících. Americké akcie letos výrazně posílily, spotřebitelská poptávka je odolná, inflace je na ústupu a nadšení kolem investic spojených s umělou inteligencí nezná konce.

    Bankovní sektor navíc nedávno reportoval velmi silné hospodářské výsledky, což podpořilo přesvědčení části investorů, že americká ekonomika dokáže geopolitickým otřesům odolávat lépe, než se očekávalo, píše server CNBC.

    Významnou hrozbou zůstávají podle Dimona dlouhodobé rozpočtové deficity Spojených států. „Můj názor je takový, že se z toho stane problém,“ řekl v podcastu a předpověděl vyšší úrokové sazby, protože investoři budou požadovat větší kompenzaci za financování amerického dluhu.

    V této souvislosti připomněl roli takzvaných „bond vigilantes“, tedy investorů, kteří prostřednictvím prodeje dluhopisů vytvářejí tlak na růst výnosů v případě obav o fiskální stabilitu.

    Právě proto není příznivcem dlouhodobých amerických státních dluhopisů. I kdyby se inflace vrátila k dvouprocentnímu cíli Fedu, tak desetiletý americký výnos by se podle něj měl pohybovat přibližně mezi čtyřmi a 4,5 procenty. Prostor pro další růst cen dluhopisů tak vnímá jako omezený.

    Vybrané tituly jsou skvělou příležitostí

    Stejnou zdrženlivost projevuje i vůči akciovému trhu jako celku. Zatímco konkrétní jednotlivé tituly mohou podle něj stále představovat „skvělou investiční příležitost“, tak současné ocenění širšího trhu nepovažuje za dostatečně atraktivní, aby jej motivovalo k nákupu.

    V rozhovoru se samozřejmě dotkl také fenoménu umělé inteligence. Současnou investiční vlnu přirovnal k internetovému boomu z přelomu tisíciletí. Obrovské objemy kapitálu, které dnes do AI směřují, podle něj pravděpodobně povedou k významným technologickým změnám podobně jako kdysi při nástupu internetu.

    Cesta k vítězům ovšem nemusí být přímočará. Jako příklad uvedl, že v internetové éře spousta tehdejších hvězd jako Yahoo nebo Netscape nakonec ztratila význam, zatímco dominantní hráči (Google, Facebook) vznikli až později. Proto nelze automaticky předpokládat, že současní lídři budou zároveň největšími vítězi AI revoluce, uzavřel Dimon.

     


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