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    Wall Street dnes poklesla, přičemž nejvíce ztrátovým byl index Nasdaq

    Wall Street dnes poklesla, přičemž nejvíce ztrátovým byl index Nasdaq

    16.07.2026 22:01
    Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

    Gigant ve výrobě čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing vykázal ohromující 77% nárůst čtvrtletního čistého zisku na 706,6 miliardy taiwanských dolarů (22 miliard dolarů), čímž pohodlně překonal konsenzuální odhady. Jako hlavní výrobce pokročilých procesorů pro Nvidii a Apple sloužily ohromující výsledky TSMC jako dosud nejjasnější ukazatel toho, že globální investice do infrastruktury umělé inteligence zůstávají mimořádně robustní. Akcie TSMC kótované na americké burze však i přes fenomenální výsledky klesly o 2,2 %. Skvělé výsledky společnosti nedokázaly uklidnit nervozitu investorů, kteří se obávají vysoké valuace a návratnosti investic v oblasti umělé inteligence. Společnost TSMC zvýšila svůj výhled kapitálových výdajů pro rok 2026 na ohromujících 60 až 64 miliard dolarů. Samostatně také odhalila další investici ve výši 100 miliard dolarů v Arizoně. Expanze mimo Tchaj-wan bude vyvíjet určitý tlak na marže. Zároveň zvyšuje projekce kapitálových výdajů, a i když je důvod pro zvýšení kapacity jasný - existuje velký rozdíl mezi nabídkou a poptávkou čipů, bude důležité, aby si TSMC zachovala nákladovou disciplínu.

    Prudký růst trhu s umělou inteligencí na začátku tohoto roku sehrál klíčovou roli v tom, že pomohl Wall Street setřást konflikt na Blízkém východě a vrátit se na rekordní úroveň. Od minulého měsíce však trh zasáhl vlna výběru zisků uprostřed rostoucích obav z masivního investování kapitálu do technologií a prudce rostoucích cen produktů, jako jsou paměťové čipy, které pohánějí zpracování umělé inteligence. Pozornost se nyní upírá na výsledkovou sezonu, zejména na velké výrobce čipů a firmy s velkou kapitalizací. Plány kapitálových výdajů těchto společností budou bedlivě sledovány, zejména pokud jde o rozvoj umělé inteligence. Bude zajímavé sledovat, zda budeme pokračovat v počátečním trendu tlumených reakcí akcií na vynikající výsledky.

    Dnes po uzavření trhu bude reportovat výsledky hospodaření streamovací gigant Netflix. Jeho akcie jsou letos pod tlakem kvůli problémům s aktivitou uživatelů a pochybnostem o růstové strategii společnosti. Zvláštní pozornost se bude věnovat relativně nově vznikajícímu reklamnímu byznysu. Akcie společnosti UnitedHealth vzrostly o 1,2 %. Tento pojišťovací gigant zveřejnil čtvrtletní zprávu o hospodaření, která daleko překonala očekávání analytiků prakticky ve všech metrikách. Zejména dramatické zlepšení poměru nákladů na lékařskou péči – klíčové metriky, která měří procento pojistného vynaloženého na lékařskou péči – investory potěšilo. Akcie společnosti Abbott Laboratories vyskočily o 10,7 %. Společnost vyrábějící mediální zařízení vydala výhled hospodaření a zisku, který překonal odhady a zároveň signalizoval návrat k dvojcifernému růstu prodeje produktů s kontinuálním monitorováním glukózy.

    Pokud odhlédneme od technologií a výsledků, byl pozornost investorů zaměřena na zprávu o maloobchodních tržbách a aktualizaci trhu práce. maloobchodní tržby se v USA v červnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % na 768,6 miliardy dolarů, což odpovídá očekáváním. Toto číslo znamená zpomalení oproti květnovému revidovanému nárůstu o 1,0 %, protože američtí spotřebitelé utratili méně za benzín. Maloobchodní tržby z čerpacích stanic v červnu meziměsíčně klesly o 5,3 % na 60,6 miliardy dolarů, jelikož globální ceny ropy po podpisu prozatímní mírové dohody mezi USA a Íránem klesly. Ministerstvo práce USA uvedlo, že počet Američanů, kteří v minulém týdnu podali první žádosti o podporu v nezaměstnanosti, klesl na 208 tisíc, což je méně než konsenzuální odhad 216 tisíc. Čísla naznačují, že spotřebitelské výdaje v USA zůstaly stabilní, zatímco trh práce nadále vykazoval odolnost. Pravděpodobnost zvýšení sazeb FEDem o čtvrt procentního bodu na konci července se pohybuje kolem 12 %, což je výrazný pokles oproti téměř 25 % před týdnem.

    Zatímco zpomalení inflace v USA v červnu je povzbudivé, dynamika inflace se tento měsíc rychle změnila po největší eskalaci napětí mezi Washingtonem a Teheránem od doby, kdy podepsaly prozatímní dohodu. Ceny ropy v důsledku toho tento týden zaznamenaly dvouciferný procentuální růst. Americká armáda ve středu oznámila, že dokončila další vlnu úderů proti Íránu. Nové boje vypukly po údajných íránských útocích na komerční tankery v Hormuzském průlivu a jeho okolí, což vedlo k narušení příměří mezi oběma stranami. Prezident Donald Trump slíbil další útoky na íránskou infrastrukturu, pokud Teherán nezasedne k jednacímu stolu. Íránská státní média ve čtvrtek uvedla, že země nedovolí USA zasahovat do dění v průlivu, s odvoláním na komentáře mluvčího Islámských revolučních gard, který označil tuto životně důležitou vodní cestu za „neporazitelnou červenou linii“.



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