Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články
    Malá finská společnost a velké vlny na trzích

    Malá finská společnost a velké vlny na trzích

    24.07.2026 17:27
    Autor: Jiří Soustružník

    V posledních týdnech jsme se tu zabývali financemi a valuacemi společnosti SpaceX a Nike, což jsou z určitého pohledu protiklady. První je do nemalé míry sci fi akcií, druhá „starou“ ekonomikou. Dnes bych se věnoval další firmě, která je protikladem těmto oběma. Svou velikostí. Ve srovnání s nimi jde totiž o minifirmu, navíc ne z USA, ale menší evropské země. Z Finska. Zná jí ale přesto asi většina z těch, kteří pracují na zahradě, v lese, venku. Podíváme se totiž na Fiskars a to z určité specifické perspektivy. Ukazující, jak se na trhu celkem běžně provádí „valuace“. A co to přináší. 

    Je to vlastně můj druhý pohled na Fiskars, ten první přišel před řadou let. Tehdy jsem také zmiňoval, že dělat technologický pokrok v softwaru, nových technologiích a oblastech je jedna věc. Fiskars ale dokáže znatelně vylepšit něco, co tu je po tisíce let. Sekyrku. Jak je na tom tedy firma a její akcie nyní z finančního, respektive a valuačního hlediska? V odpovědi a příběhu nám pomůže čerstvá analýza Danske Bank, která ukazuje, jak se také dá uchopit „valuace“. A zamyslet se můžeme nad tím, jaké to má širší důsledky. 

    V principu DB postupuje tak, že se podívá na porovnatelné společnosti a na to, s jakými valuačními násobky se obchodují (zde poměr hodnoty společností k provozním ziskům). Následující tabulka tak v bílých řádcích postupně zahrnuje poměr hodnoty společnosti k ziskům na úrovni EBIT. Poměr jde od 11,3 k 19. DB pro odhad hodnoty akcií Fiskarsu považuje za relevantní hodnoty 13,9 – 16,4. Které nasazeny na očekávaný EBIT pro letošní rok znamenají odhad hodnoty akcie Fiskarsu mezi 10 – 13 eury. Použité násobky jsou přitom 5 – 25 % nad násobky porovnatelných firem pro divizi Vita a 25 – 48 % u samotného Fiskarsu (třetí a čtvrtý bílý řádek). 

    Pak ještě v tabulce vidíme, že taková „valuace“ implikuje PE ve výši 16,1 – 20,9, dividendový výnos 8,4 – 6,5 %. A implikovaná cena akcie je -20,6 – 3,2 % pod, respektive nad cenou na trhu. Tedy žádné mohutné „kupovat“. Druhá podtabulka pak ukazuje, co se stane, pokud se stejný postup, tedy valuační násobky odvozené z porovnatelných společností a akcií, aplikuje na zisky očekávané pro rok 2027. 

    1

    Druhá tabulka ukazuje, jaké jsou vlastně ony porovnatelné společnosti a jaký je rozptyl jejich valuačních násobků. Tedy klíčová vstupní data, na kterých odhad „férové“ ceny akcií Fiskarsu stojí:

    2

    Dochází tu zde tedy k naprosto běžnému postupu: Pohled na to, za co se obchodují více, či méně podobné společnosti a aplikace tohoto poznatku na společnost v centru našeho zájmu. Detailnější pohled ukazuje, že ony porovnatelné společnosti se obchodují za celkem širokou škálu násobků, nějaký jasný standard moc neexistuje. I proto, že ona porovnatelnost je docela relativní. V dosavadním textu jsem přitom dával slovo valuace do uvozovek, protože spíše bychom měli hovořit o nacenění – díváme se, jak trhy naceňují to, či ono a to aplikujeme na akcii, o kterou se zajímáme. 

    Je přitom jednoduché si uvědomit, že při masivním používání tohoto postupu dochází k velké kruhové referenci. Relativně podobné společnosti jsou naceňovány pohledem na zbytek skupiny s žádným vstupem „zvenčí“. Mimo jiné to znamená, že takový postup eliminuje korekční mechanismy, které by indikovaly, že akcie ve skupině, nebo na celém trhu, jsou v bublině. Naopak, kruhová reference „potvrzuje“, že vše je v pořádku a vlny na trzích spíše násobí, než by tlumila. 

    Je to podobné, jako kdyby na silnici v obci všichni jezdili stovkou s tím, že tak jede každý a tudíž je to v pořádku. Korekčním mechanismem „zvenčí“ je v takovém případě dopravní předpis. Existuje něco takového u akcií? V podstatě „jen“ odhad toho, co bude společnost v budoucnu akcionářům skutečně generovat. A převod tohoto toku hotovosti na současnou hodnotu. I u takového DCF se dá čarovat a i při nejlepší snaze není to žádná pevná kotva. Jen názor. Ale může pomoci. 


    Čtěte více:

    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    24.07.2026 15:03
    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon se domnívá, že finanční t...
    Intel překvapil nejsilnějším růstem za 15 let. Teď musí dokázat, že zakázková výroba není jen interní příběh
    24.07.2026 13:25
    Intel překvapil nejsilnějším růstem za 15 let. Teď musí dokázat, že zakázková výroba není jen interní příběh
    Intel za 2. čtvrtletí konečně doručil výsledky, které po dlouhé době p...
    Ruská centrální banka snížila základní úrok o čtvrt bodu na 14 procent
    24.07.2026 15:22
    Ruská centrální banka snížila základní úrok o čtvrt bodu na 14 procent
    Ruská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentn...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    24.07.2026
    22:00Závěr týdne a další propad technologií  
    17:27Malá finská společnost a velké vlny na trzích
    16:34Chceme suverenitu a místní výrobu, slyší americké zbrojovky od vlád v Evropě
    16:27Výnos desetiletých dluhopisů míří k 4,7 %. Riziková prémie roste
    15:22Ruská centrální banka snížila základní úrok o čtvrt bodu na 14 procent
    15:03Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    13:25Intel překvapil nejsilnějším růstem za 15 let. Teď musí dokázat, že zakázková výroba není jen interní příběh  
    12:10Evropským akciím pomáhá levnější ropa, celkový obrázek však optimismu nenahrává  
    11:58Perly týdne: Naděje je špatná investiční strategie, probíhá finanční alchymie
    10:20Moneta se vytáhla se silnou sadou výsledků, které budou pro cenu akcií podpůrné  
    10:10Zisk Volkswagenu v pololetí klesl téměř o třetinu
    9:01Rozbřesk: Raketově rostoucí ceny plynu donutí ECB zvýšit sazby i v září
    8:31Intel navyšuje výhled tržeb, Volkswagen letos naopak počítá s jejich poklesem, evropské futures jsou smíšené  
    7:39Moneta zvýšila čistý zisk o 8,1 procenta a navýšila celoroční výhled
    7:20MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za 1. pololetí 2026 vzrostl na 3,3 mld. Kč
    6:09Eli Lilly odkládá žádost o schválení nové generace léku na hubnutí. Přípravek v klíčových studiích ale uspěl
    23.07.2026
    22:03Konflikt mezi Íránem a USA nadále eskaluje
    17:03Budování AI železnic?
    15:20ServiceNow ukázala, že na AI už umí vydělávat. Investory potěšil růst i lepší výhled  
    15:11ECB podle očekávání nechala úroky beze změn, depozitní sazba je na 2,25 procenta

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
      Nejčtenější zprávy týdne
      Nejdiskutovanější zprávy týdne
      Kalendář událostí
      ČasUdálost
      0:00Acerinox SA (06/26 Q2)
      0:00SLB Ltd (06/26 Q2, Bef-mkt)
      0:00Verizon Communications Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
      0:00Volkswagen AG (06/26 Q2, Bef-mkt)
      13:00American Express Co (06/26 Q2)
      UDÁLOSTI ONLINE
      Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
      Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět