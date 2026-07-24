Ruská centrální banka snížila základní úrok o čtvrt bodu na 14 procent

Ruská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 14 procent, a to navzdory vzestupu inflace v souvislosti s ukrajinskými útoky na ruské rafinerie. Banka v dnešní tiskové zprávě zároveň zvýšila odhad letošní inflace a snížila odhad růstu ekonomiky. Vedení banky podle guvernérky Elviry Nabiullinové podrobně zvažovalo návrhy ponechat sazbu beze změny, nebo ji snížit o čtvrt procentního bodu. Objevily se ale také ojedinělé návrhy na její zvýšení.
Centrální banka se už delší dobu snižováním nákladů na půjčky snaží v Rusku podpořit hospodářskou aktivitu. Většina analytiků v anketě agentury Reuters nicméně předpovídala, že na dnešním zasedání banka úroky ponechá beze změny.
Centrální banka předpověděla, že tempo letošního růstu ekonomiky se bude pohybovat mezi nulou a jedním procentem, zatímco dříve celoroční růst odhadovala na 0,5 až 1,5 procenta. Odhad letošní inflace
banka zvýšila na 6,0 až 7,0 procenta, v předchozí prognóze hovořila o inflaci
4,5 až 5,5 procenta.
"Analyticky jsme zkoumali, jak se vyvíjí situace v zásobování palivy. To se týká především takzvaných nabídkových šoků. Měnová politika na takové šoky reaguje, pokud mají výrazné sekundární dopady, promítají se do přetrvávající inflace
, a samozřejmě závisí na délce jejich trvání," uvedla Nabiullinová k dopadům situace na palivovém trhu.
Ruská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí poprvé za tři roky klesla, hrubý domácí produkt
(HDP) se snížil o 0,2 procenta. Centrální banka v dnešní zprávě uvedla, že ve druhém čtvrtletí ekonomika rostla mírným tempem. Dodala, že vzestup cen v letních měsících souvisí zejména s jednorázovými faktory.
"Vidíme, že vláda podniká opatření ke stabilizaci situace na trhu s palivy. Pozorně jsme se seznámili se zprávami zástupců našich regionálních poboček. Situace se mírně liší místo od místa, ale v mnoha regionech se podle našich poboček situace skutečně stabilizuje. V našem základním scénáři předpokládáme, že kapacity se budou do konce roku postupně obnovovat," prohlásila šéfka centrální banky.
Dnešní snížení úroků
je už desáté po sobě. Banka začala s uvolňováním měnové politiky před rokem, tehdy byla základní sazba na maximu 21 procent. Od té doby centrální banka úroky na každém zasedání snížila, základní sazba nicméně stále zůstává na relativně vysoké úrovni.
"Náš bankovní sektor funguje pod sankcemi už několik let a významná část bank jim už podléhá. Všechny banky, které dosud sankcím nepodléhaly, jsou na takový vývoj připraveny. Předpokládáme, že stejně jako v předchozích obdobích zahrnujících několik vln sankcí se všichni přizpůsobí. Tím spíše, že bankovní sektor má dostatečně velký polštář odolnosti a kapitálu, takže zde nepředvídáme žádné zásadní problémy," dodala Nabiullinová.
Rusko se kvůli své vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky útlumu hospodářské aktivity, na kterou mají negativní dopad mimo jiné vysoké úrokové sazby
. Ukrajinské útoky na ruské rafinerie navíc v Rusku způsobily nedostatek benzinu a vedly k růstu jeho ceny.
Ruský prezident Vladimir Putin ale ve čtvrtek označil stav ruské ekonomiky za stabilní. Problémy na trhu s pohonnými hmotami způsobené ukrajinskými útoky na rafinerie jsou podle něj pouze dočasné a celkovou dynamiku hospodářství nemohou ovlivnit.