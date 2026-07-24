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    Zisk Volkswagenu v pololetí klesl téměř o třetinu

    Zisk Volkswagenu v pololetí klesl téměř o třetinu

    24.07.2026 10:10
    Autor: ČTK

    Německému automobilovému koncernu Volkswagen se v prvním pololetí propadl zisk po zdanění o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard Kč). Firma, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, o tom informovala v dnešní výsledkové zprávě. Provozní zisk v pololetí klesl téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco provozní zisk samotné Škody Auto zhruba o šest procent vzrostl a dosáhl téměř 1,4 miliardy eur.

    Tržby koncernu Volkswagen v pololetí klesly o 0,2 procenta na 158,1 miliardy eur. Podnik dnes uvedl, že v celém letošním roce počítá s poklesem tržeb až o tři procenta. V předchozím výhledu přitom očekával až tříprocentní růst.

    Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. "Podmínky v automobilovém průmyslu zůstávají mimořádně náročné: geopolitické krize, obchodní konflikty, vysoké regulační požadavky, výkyvy na trzích a rostoucí konkurence," uvedl koncernový šéf Oliver Blume

    Volkswagen teď chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit zahrnující drastické omezení výroby. Podle nedávné zprávy agentury Reuters by v koncernu mohlo v příštích letech zaniknout až 140 000 pracovních míst. Na konci loňského roku koncern podle výroční zprávy zaměstnával kolem 663 000 lidí.

    Škoda Auto nicméně tento měsíc uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody a má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.

    Šéf koncernu Blume dnes v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že chce plánovaný úsporný balík přijmout ještě do konce letošního roku. Návrhem se před dvěma týdny poprvé zabývala dozorčí rada. "Měli jsme tam konstruktivní, ale i kontroverzní diskusi," řekl Blume.

    Podle DPA narazil plán na odpor především u zástupců zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko, v níž Volkswagen sídlí a která drží v koncernu pětinový podíl. Součástí plánu je mimo jiné zrušení dalších 50 000 pracovních míst nad už dohodnutých 50 000. Další zasedání dozorčí rady by se mělo uskutečnit v září. Podle Blumeho jsou ale navrhovaná opatření tak obsáhlá, že bude potřeba o nich jednat i na dalších zasedáních.

    "Jsem ale pevně přesvědčen, že to budeme muset udělat ještě letos," dodal šéf koncernu.

     


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