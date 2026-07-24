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    Evropským akciím pomáhá levnější ropa, celkový obrázek však optimismu nenahrává

    Evropským akciím pomáhá levnější ropa, celkový obrázek však optimismu nenahrává

    24.07.2026 12:10
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Zatímco ropa včera sahala po 102 dolarech, dnes její cena naopak klesá směrem k 97 USD a poskytuje finančním trhům určitou úlevu. Na evropských akciích je to docela vidět, když třeba DAX stoupá zhruba o procento, zatímco menší zisky kolem 0,3-0,4 pct registrují také další hlavní indexy. Podporou se během dopoledne stala také nová data, neboť indexy nákupních manažerů z eurozóny za červenec stouply více, než se čekalo, a naznačily zlepšující se náladu mezi firmami. 

    Ale... Je tu řada důvodů, proč aktuální oživení akcií nevypadá jako udržitelný obrat vzhůru. Co se týče ropy, nedochází k žádnému zlepšení situace, naopak pokračují americké nálety na Írán a íránské útoky na lodě či základny. V podstatě jediné, na čem se zde dá stavět, je spekulace na další náhlou otočku Donalda Trumpa. Na delších výnosech západních dluhopisů sledujeme jen drobný pokles a japonské výnosy dál stoupají při současném oslabování jenu. 

    Ani slibná data z eurozóny podle nás nejsou výhra. Nálada se zlepšila během července i přes rostoucí cenu ropy, což je fajn, ale firmy naplno pocítí dražší energie až se zpožděním, což jejich sentiment pravděpodobně opět stlačí níž. A když se podíváme na americké akciové futures, ty jen balancují těsně nad včerejším závěrem a je na nich vidět velká opatrnost. Velké techy se sice mírně zvedají po včerejším výplachu, ale korejští výrobci pamětí naopak padají a celkově nějaké podstatné vylepšení pozice technologického sektoru nesledujeme. Svou roli určitě hrají rizika spojená s dalšími výsledky velkých jmen. 

    Na zbytek dnešního dne ovšem kalendář firemních výsledků ani makrodat neslibuje nic zásadního. Eurodolar se mírně zvedl k 1,1440, když včerejší ECB nechala jasně ve hře zářijové zvýšení sazeb. Zlato pouze přerušilo pokles u 4050 USD. Pro korunu je dnešek lehce pozitivní při kompenzaci mírných včerejších ztrát. Celkově se na páru euro-koruna neděje nic zajímavého, kurz se dnes pohybuje u 24,16.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:09 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1521 -0.1623 24.1998 24.1417
    CZK/USD 21.2080 -0.2305 21.2680 21.1860
    HUF/EUR 362.2708 -0.6655 364.8726 362.2708
    PLN/EUR 4.3221 -0.2418 4.3327 4.3221
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.7117 0.0152 7.7225 7.7048
    JPY/EUR 186.4620 0.0365 186.6272 186.3572
    JPY/USD 163.7240 -0.0559 163.9350 163.6550
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8553 0.0954 0.8555 0.8539
    CHF/EUR 0.9301 0.1092 0.9304 0.9290
    NOK/EUR 10.9191 -0.0277 10.9794 10.9182
    SEK/EUR 11.0757 -0.2472 11.1058 11.0755
    USD/EUR 1.1389 0.0888 1.1401 1.1375
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4304 -0.3587 1.4358 1.4300
    CAD/USD 1.4080 -0.0188 1.4087 1.4066
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



     

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