Evropským akciím pomáhá levnější ropa, celkový obrázek však optimismu nenahrává

Zatímco ropa včera sahala po 102 dolarech, dnes její cena naopak klesá směrem k 97 USD a poskytuje finančním trhům určitou úlevu. Na evropských akciích je to docela vidět, když třeba DAX stoupá zhruba o procento, zatímco menší zisky kolem 0,3-0,4 pct registrují také další hlavní indexy. Podporou se během dopoledne stala také nová data, neboť indexy nákupních manažerů z eurozóny za červenec stouply více, než se čekalo, a naznačily zlepšující se náladu mezi firmami.
Ale... Je tu řada důvodů, proč aktuální oživení akcií nevypadá jako udržitelný obrat vzhůru. Co se týče ropy, nedochází k žádnému zlepšení situace, naopak pokračují americké nálety na Írán a íránské útoky na lodě či základny. V podstatě jediné, na čem se zde dá stavět, je spekulace na další náhlou otočku Donalda Trumpa. Na delších výnosech západních dluhopisů sledujeme jen drobný pokles a japonské výnosy dál stoupají při současném oslabování jenu.
Ani slibná data z eurozóny podle nás nejsou výhra. Nálada se zlepšila během července i přes rostoucí cenu ropy, což je fajn, ale firmy naplno pocítí dražší energie až se zpožděním, což jejich sentiment pravděpodobně opět stlačí níž. A když se podíváme na americké akciové futures, ty jen balancují těsně nad včerejším závěrem a je na nich vidět velká opatrnost. Velké techy se sice mírně zvedají po včerejším výplachu, ale korejští výrobci pamětí naopak padají a celkově nějaké podstatné vylepšení pozice technologického sektoru nesledujeme. Svou roli určitě hrají rizika spojená s dalšími výsledky velkých jmen.
Na zbytek dnešního dne ovšem kalendář firemních výsledků ani makrodat neslibuje nic zásadního. Eurodolar se mírně zvedl k 1,1440, když včerejší ECB nechala jasně ve hře zářijové zvýšení sazeb. Zlato pouze přerušilo pokles u 4050 USD. Pro korunu je dnešek lehce pozitivní při kompenzaci mírných včerejších ztrát. Celkově se na páru euro-koruna neděje nic zajímavého, kurz se dnes pohybuje u 24,16.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:09 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1521
|-0.1623
|24.1998
|24.1417
|CZK/USD
|21.2080
|-0.2305
|21.2680
|21.1860
|HUF/EUR
|362.2708
|-0.6655
|364.8726
|362.2708
|PLN/EUR
|4.3221
|-0.2418
|4.3327
|4.3221
|CNY/EUR
|7.7117
|0.0152
|7.7225
|7.7048
|JPY/EUR
|186.4620
|0.0365
|186.6272
|186.3572
|JPY/USD
|163.7240
|-0.0559
|163.9350
|163.6550
|GBP/EUR
|0.8553
|0.0954
|0.8555
|0.8539
|CHF/EUR
|0.9301
|0.1092
|0.9304
|0.9290
|NOK/EUR
|10.9191
|-0.0277
|10.9794
|10.9182
|SEK/EUR
|11.0757
|-0.2472
|11.1058
|11.0755
| USD/EUR
|1.1389
|0.0888
|1.1401
|1.1375
|AUD/USD
|1.4304
|-0.3587
|1.4358
|1.4300
|CAD/USD
|1.4080
|-0.0188
|1.4087
|1.4066