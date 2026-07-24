Moneta zvýšila čistý zisk o 8,1 procenta a navýšila celoroční výhled

Moneta Money Bank vykázala za první letošní pololetí čistý zisk 3,3 miliardy korun, což je meziročně o 8,1 procenta více. Výsledky podpořily především vyšší provozní výnosy, zatímco provozní náklady zůstaly prakticky beze změny. Banka zároveň potvrdila celoroční výhled a nově očekává, že původně stanovený cíl překoná.
Provozní výnosy skupiny vzrostly meziročně o 6,5 procenta na 7,2 miliardy korun. Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8,5 procenta na 5,2 miliardy korun díky růstu objemu nově poskytnutých úvěrů a úpravě sazeb v hypotečním portfoliu. Čistá úroková marže za první pololetí dosáhla dvou procent.
Pozitivní vývoj zaznamenaly také poplatky a provize z investičních produktů, kde čistý výnos stoupl o 6,2 procenta na 1,8 miliardy korun. Výnosy z jejich distribuce vzrostly o třetinu na 544 milionů korun. Výnosy z distribuce pojištění dosáhly 598 milionů korun.
Celkové provozní náklady zůstaly na úrovni 2,9 miliardy korun. Vyšší personální náklady, které vzrostly o 8,8 procenta na 1,3 miliardy korun, kompenzovaly nižší odpisy a pokles správních nákladů. Regulované poplatky meziročně vzrostly o 8,7 procenta na 212 milionů korun.
Náklady na riziko dosáhly 414 milionů korun, což odpovídá 28 bazickým bodům průměrného čistého úvěrového portfolia. Banka uvedla, že meziroční růst ovlivnilo především selhání jednoho komerčního klienta. Podíl úvěrů v selhání se však dále snížil na 0,9 procenta. Prodeje problémových pohledávek v nominální hodnotě 716 milionů korun zároveň přinesly mimořádný výnos 58,5 milionu korun.
Výrazně rostla úvěrová aktivita. Moneta poskytla nové úvěry v celkovém objemu 51,7 miliardy korun, což je o 43,9 procenta více než před rokem. Nově poskytnuté hypotéky zaznamenaly růst o 61,8 procenta na 14,6 miliardy korun, zatímco objem spotřebitelských a ostatních retailových úvěrů se zvýšil o 23,3 procenta na 15,3 miliardy korun. V případě malých a středních podniků se objem nových úvěrů zvýšil o 58,2 procenta na 16,6 miliardy korun.
Celkové úvěrové portfolio banky meziročně vzrostlo o 9,1 procenta na 310 miliard korun. Rychleji rostl komerční segment, jehož objem se zvýšil o 18,5 procenta na 116 miliard korun. Retailové úvěry vzrostly o 4,2 procenta na 193 miliard korun.
Silnou dynamiku si nadále udržuje oblast investic. Klienti banky investovali během prvního pololetí do podílových fondů 10,9 miliardy korun a celkový objem prostředků ve fondech ke konci června dosáhl 88,7 miliardy korun, meziročně o 31,5 procenta více.
Banka současně v červnu vydala nástroj dodatečného kapitálu Tier 1 (AT1) v objemu 150 milionů eur. Emise byla podle banky trojnásobně přeupsána a agentura jí přidělila rating Ba1. Získané prostředky mají podpořit další růst úvěrového portfolia.
Představenstvo zároveň potvrdilo střednědobý výhled pro období 2026 až 2030. Pro letošek Moneta nadále míří k čistému zisku 6,6 miliardy korun, nově ale očekává, že tento cíl překoná přibližně o 200 milionů korun. K lepšímu výsledku mají přispět především vyšší úrokové výnosy z rychlejšího růstu úvěrového portfolia a nižší než plánované provozní náklady.