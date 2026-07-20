Netflix jako nákupní příležitost?

Mark Mahaney z ISI si myslí, že „sentiment na Netflixu je nejslabší za poslední čtyři roky“. Řekl to v komentáři ke zveřejněným výsledkům této společnosti s tím, že se čekalo zklamání, a to se také dostavilo. Dobrým signálem také není to, když nějaká firma omezuje dostupnost informací, a to dělá , když nepodává tolik čísel ohledně vývoje sledovanosti.
Mahaney si myslí, že Netflixu sílí konkurence, jednak ze strany jiných streamovacích platforem a také ze strany rostoucí popularity krátkých videí. Dochází tak k pokračujícímu tlaku na pokles ARPU, tedy průměrného příjmu ze zákazníka, a tlaku na marže pramenícímu z intenzivnější konkurence. Netlix na druhou stranu dokazuje, že je schopný nabízet mimořádně zajímavý obsah a analytik jej a jeho akcii stále považuje za velmi kvalitní. S tím, že obrat v sentimentu a fundamentu ale zřejmě přijde až příští rok.
Mohl by udělat pro růst akcie „něco dramatičtějšího“? Na tuto otázku analytik odpověděl, že svým způsobem tak činí větším zaměřením na živé přenosy sportovních událostí. A zopakoval, že „v následujících 3 – 6 měsících bude akcie pod tlakem, ale má nastartováno na skok v roce 2027.“ Rich Greenfield z Lightshed Partners na CNBC řekl, že investoři u Netflixu začali předpokládat, že jako společnost už nebude dál růst. „Zpochybňují jeho růstový potenciál… Už dva lidé mi psali, že je mediální společností starého typu.“
Podle tohoto experta se situace může změnit jen časem tím, že zase dokáže růst. Investoři ale podle něj momentálně trpělivost nemají, ačkoliv firma tvrdí, že je stále v rané fázi svého rozvoje. Greenfield si přitom myslí, že bude klesat počet konkurentů kvůli různým fúzím, ale „nic z toho nyní nemá velký význam“. I on se však domnívá, že omezení informací není pozitivním krokem, „investoři si pak myslí, že společnost něco skrývá.“
Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management na Bloombergu řekl, že udělal velký pokrok v oblasti sportu, ale zřejmě tu nechce dál masivně expandovat. K tomu dodal: „Streamovací byznys nyní dosáhl určitého maxima, je tu dost platforem, hodně obsahu, hodně konkurence. Není to chyba Netflixu, ale konkurence je silná… Dobrou nabídku má třeba HBO.“ Příležitostí pro by mohly být jednak hry a také distribuce obsahu do kin. To by mohlo generovat „miliardy dolarů ročně“, nikdo by přitom podle něj neměl problém s tím, že na samotnou platformu by se filmy dostaly později.
Gerber podle svých slov nedávno akcie nakoupil, protože se domnívá, že management Netflixu je velmi dobrý a „jen se musí dostat přes současné náročné období“. Má dostatek kapitálu, aby expandoval a „budeme ho dál sledovat my i naše děti… Odhadujeme jeho hodnotu výrazně výš, než je současná cena akcie.“ Minulost také podle Gerbera ukazuje, že firma se s problémy dokázala vždy vypořádat.