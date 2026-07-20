Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Ropa nad 90 dolary a slabší výsledky Ryanairu zhoršují náladu na trzích

    Ropa nad 90 dolary a slabší výsledky Ryanairu zhoršují náladu na trzích

    20.07.2026 8:52
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Dnes ráno dorazily slabší výsledky Ryanairu, jenž doplatil na dražší paliva a narušení poptávky po cestování. Vedle toho rezonuje na trhu plánovaný vstup čínské Moonshot AI na hongkongskou burzu a miliardové dohody společnosti Prysmian na dodávky optických kabelů pro datová centra.

    Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.

    Španělsko vyhrálo svůj druhý titul mistrovství světa, když porazilo Argentinu 1:0 díky střele náhradníka Ferrana Torrese v prodloužení. FIFA zvýšila svá očekávání ohledně příjmů, protože turnaj překonal rekordy v návštěvnosti. Adidas uvedl, že prodal čtyřikrát více dresů a dvakrát více míčů než na posledním mistrovství světa.

    Čínský průkopník v oblasti umělé inteligence Moonshot AI se chystá vstoupit na burzu v Hongkongu již za šest měsíců a chce využít kapitálových trhů poté, co její nejnovější model Kimi K3 převrátil vnímání čínských schopností umělé inteligence. Moonshot založil bývalý univerzitní profesor, jenž pracoval ve společnostech Meta a Google.

    Pro pronajímatelé bytů ve Spojeném království je nová legislativa, jejímž cílem je posílit práva nájemníků, poslední kapkou. V Londýně bylo ve druhém čtvrtletí k pronájmu o 5 % méně pokojů než v předchozím roce, ukazují data ze SpareRoom. „Poprvé za několik let jsme zaznamenali pokles nabídky a myslíme si, že je to kvůli nedůvěře pronajímatelů v zákon o právech nájemníků,“ řekl Matt Hutchinson, mluvčí platformy spojující pronajímatele a nájemníky.

    Společnost Prysmian podepsala s Molexem, součástí americké společnosti, dlouhodobou dohodu v hodnotě až 5,5 miliardy eur, která zahrnuje platbu 550 milionů eur předem, na dobu až deseti let, na dodávku optických kabelů pro datová centra. Dohoda se společností Molex je součástí souboru nových dohod a obchodních iniciativ s hyperscalery a poskytovateli infrastruktury datových center, u nichž se předpokládá, že do roku 2035 přinesou dodatečnou kumulativní hodnotu přesahující 10 miliard eur oproti výchozímu stavu z roku 2025.

    Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad 90 dolarů. Americká lehká ropa WTI se prodává kolem 84 dolarů za barel.

    Irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair klesl v prvním finančním čtvrtletí zisk po zdanění meziročně o 34 procent na 538 milionů eur. Na hospodářské výsledky podniku měl negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot a který narušil poptávku po letecké dopravě. Zisk zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Bloomberg odhadovali zhruba na 624 milionů eur.


     

    Čtěte více:

    Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům
    17.07.2026 13:43
    Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům
    Páka na akciových trzích roste rekordním tempem. Podle dat společnosti...
    Všechny dobré nápady míří do USA
    19.07.2026 6:11
    Všechny dobré nápady míří do USA
    Polovinu růstu americké ekonomiky nyní táhnou investice do umělé intel...
    Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál
    17.07.2026 15:27
    Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál
    Zatímco pozornost investorů se v posledních letech soustředila předevš...
    Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %
    17.07.2026 12:17
    Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %
    Výsledky Netflixu za druhé čtvrtletí potvrdily, že streamingový gigant...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    20.07.2026
    17:55Je společnost Nike „opravitelná“?
    16:35PODCAST Týdenní výhled: Výdaje a cloud Alphabetu pod drobnohledem, důležitost výsledků ServiceNow  
    16:04Nový britský premiér Andy Burnham slíbil nový začátek. Chce vrátit stabilitu i důvěru voličů
    15:09Čínský Moonshot AI míří na burzu. Jeho model Kimi K3 znovu rozvířil debatu o budoucnosti AI  
    12:29Netflix jako nákupní příležitost?
    11:05Mírně pozitivní start týdne. V hledáčku zůstává osud polovodičů, Írán a výsledky  
    10:15Bitcoinová ETF hlásí druhý týden přílivu kapitálu. Trh podle investorů hledá dno
    9:24Ryanairu kvůli konfliktu na Blízkém východě klesl čtvrtletní zisk o třetinu
    8:58Rozbřesk: Německo se nabízí investorům. Kdo mu uvěří?
    8:52Ropa nad 90 dolary a slabší výsledky Ryanairu zhoršují náladu na trzích  
    6:00Trump a Pelosiová sázejí na 10 stejných akcií. Prim hrají technologičtí giganti
    19.07.2026
    6:11Všechny dobré nápady míří do USA
    18.07.2026
    6:06Komoditizace umělé inteligence a ekonomika tvaru K
    17.07.2026
    22:01Strach z přehnaně vysokých valuací kvůli AI přinesl na Wall Street další výprodej  
    18:11Nebezpečné bezpečné přístavy a nesouvisející souvislost
    15:27Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál  
    13:43Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům
    13:23Evropská komise ustupuje průmyslu. Emisní povolenky mají zůstat i po roce 2040
    12:17Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %  
    11:55Perly týdne: Omezený potenciál pro růst dolaru a vytrácející se AI nadšení

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět