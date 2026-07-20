Ropa nad 90 dolary a slabší výsledky Ryanairu zhoršují náladu na trzích

Dnes ráno dorazily slabší výsledky Ryanairu, jenž doplatil na dražší paliva a narušení poptávky po cestování. Vedle toho rezonuje na trhu plánovaný vstup čínské Moonshot AI na hongkongskou burzu a miliardové dohody společnosti Prysmian na dodávky optických kabelů pro datová centra.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.
Španělsko vyhrálo svůj druhý titul mistrovství světa, když porazilo Argentinu 1:0 díky střele náhradníka Ferrana Torrese v prodloužení. FIFA zvýšila svá očekávání ohledně příjmů, protože turnaj překonal rekordy v návštěvnosti. uvedl, že prodal čtyřikrát více dresů a dvakrát více míčů než na posledním mistrovství světa.
Čínský průkopník v oblasti umělé inteligence Moonshot AI se chystá vstoupit na burzu v Hongkongu již za šest měsíců a chce využít kapitálových trhů poté, co její nejnovější model Kimi K3 převrátil vnímání čínských schopností umělé inteligence. Moonshot založil bývalý univerzitní profesor, jenž pracoval ve společnostech Meta a .
Pro pronajímatelé bytů ve Spojeném království je nová legislativa, jejímž cílem je posílit práva nájemníků, poslední kapkou. V Londýně bylo ve druhém čtvrtletí k pronájmu o 5 % méně pokojů než v předchozím roce, ukazují data ze SpareRoom. „Poprvé za několik let jsme zaznamenali pokles nabídky a myslíme si, že je to kvůli nedůvěře pronajímatelů v zákon o právech nájemníků,“ řekl Matt Hutchinson, mluvčí platformy spojující pronajímatele a nájemníky.
Společnost Prysmian podepsala s Molexem, součástí americké společnosti, dlouhodobou dohodu v hodnotě až 5,5 miliardy eur, která zahrnuje platbu 550 milionů eur předem, na dobu až deseti let, na dodávku optických kabelů pro datová centra. Dohoda se společností Molex je součástí souboru nových dohod a obchodních iniciativ s hyperscalery a poskytovateli infrastruktury datových center, u nichž se předpokládá, že do roku 2035 přinesou dodatečnou kumulativní hodnotu přesahující 10 miliard eur oproti výchozímu stavu z roku 2025.
Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad 90 dolarů. Americká lehká ropa WTI se prodává kolem 84 dolarů za barel.
Irské nízkonákladové letecké společnosti klesl v prvním finančním čtvrtletí zisk po zdanění meziročně o 34 procent na 538 milionů eur. Na hospodářské výsledky podniku měl negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot a který narušil poptávku po letecké dopravě. Zisk zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Bloomberg odhadovali zhruba na 624 milionů eur.