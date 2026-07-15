Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal

Stripe spojil síly se soukromou investiční společností Advent International ve snaze převzít jednoho ze svých nejstarších rivalů, PayPal.
Obě firmy předložily společnou nabídku ve výši 60,50 dolarů za akcii, což představuje 28 % prémii oproti závěrečné ceně akcií PayPalu 47 dolarů v úterý. Společnost na nabídku zatím nereagovala.
PayPal byl kdysi lídrem v oblasti digitálních plateb, ale jeho růst v posledních letech zpomalil pod tlakem konkurentů, jako jsou Pay a Pay. Tržní hodnota společnosti dosáhla vrcholu v roce 2021, kdy se blížila 360 miliardám dolarů. Letos však klesla na přibližně 36 miliard dolarů, což představuje 40% pokles za posledních 12 měsíců.
Podle agentury Reuters předložily Stripe a Advent nabídku začátkem tohoto měsíce, poté co již v dubnu učinily první krok směrem k PayPalu. Nabídku podporuje přibližně 50 miliard USD zajištěného bankovního financování.
Podle návrhu by Stripe a Advent vlastnily rovnocenné podíly a PayPal by ponechaly jako celek, namísto jeho rozdělení či rozprodeje po částech.
Nabídka přichází v době mimořádně aktivního období na trhu fúzí a akvizic. Celosvětový objem transakcí dosáhl v první polovině roku 2026 rekordních 2,8 bilionu dolarů a očekává se, že za celý rok vzroste až na 4 biliony.
PayPal zatím na nabídku neodpověděl. Zdroje Reuters uvedly, že Stripe a Advent stále doufají, že se během několika týdnů podaří jednání posunout vpřed. Případná transakce by spojila dvě významné platební sítě pod jednoho vlastníka.
Stripe vlastní společnost Bridge, platformu pro infrastrukturu stablecoinů, kterou koupil v roce 2025 za 1,1 miliardy. Bridge umožňuje firmám vydávat vlastní tokeny navázané na americký dolar, aniž by sama provozovala spotřebitelskou kryptoměnu.
PayPal by do spojení přinesl druhou část této skládačky. Jeho stablecoin PYUSD je již dostupný běžným uživatelům a jeho tržní kapitalizace činí téměř 2,9 miliardy dolarů.
Spojení nástrojů pro emisi tokenů od Bridge s uživatelskou základnou PYUSD by nově vzniklé společnosti poskytlo kontrolu nad oběma klíčovými částmi ekosystému stablecoinů.
Není však jisté, že nabídka skutečně povede k uzavření dohody. Nadcházející týdny ukážou, zda se představenstvo PayPalu rozhodne zahájit jednání.
Zdroj: Yahoo Finance, BeInCrypto