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    Mírně pozitivní start týdne. V hledáčku zůstává osud polovodičů, Írán a výsledky

    Mírně pozitivní start týdne. V hledáčku zůstává osud polovodičů, Írán a výsledky

    20.07.2026 11:05
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Nový týden začíná na finančních trzích mírně pozitivně. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka investorům pomáhá především částečné uklidnění na ropném trhu a známky stabilizace v polovodičovém sektoru, který v posledních týdnech výrazně ovlivňoval náladu napříč akciovými trhy.

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