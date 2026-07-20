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    Bitcoinová ETF hlásí druhý týden přílivu kapitálu. Trh podle investorů hledá dno

    Bitcoinová ETF hlásí druhý týden přílivu kapitálu. Trh podle investorů hledá dno

    20.07.2026 10:15
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Po téměř dvou měsících výprodejů se zdá, že se sentiment u kryptoměn začíná pomalu obracet. Americká ETF navázaná na spotovou cenu bitcoinu zaznamenala druhý týden v řadě čistý příliv kapitálu. Někteří analytici tak hlásí, že kryptoměny by mohly nacházet své cenové dno.

    Třináct amerických spotových bitcoinových ETF přilákalo v uplynulém týdnu přibližně 75,7 milionu dolarů. Navázaly tak na předchozí týden, kdy do nich přiteklo zhruba 197,4 milionu dolarů. K obratu došlo navzdory výraznému odlivu ve výši 424,7 milionu dolarů během pondělí 13. července, který následoval po eskalaci vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

    Zvrat v kombinaci také s přílivem do ETF vázaných na Ether, druhou největší kryptoměnu, by mohl signalizovat pozitivní návrat sentimentu na trh, tvrdí Richard Galvin, výkonný předseda kryptoměnové investiční firmy DACM.„Myslím, že je to známka dosažení dna. Vzhledem k jejich velikosti a šíři se ETF staly dobrým ukazatelem obecného sentimentu vůči Bitcoinu a celému sektoru. Takže obrat po osmi týdnech v řadě, nyní potvrzený během dvou týdnů, je pozitivní,“ řekl agentuře Bloomberg.

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    Zlepšení ukazuje i technický obraz. Bitcoin se vrátil nad svůj 200týdenní klouzavý průměr, který se pohybuje kolem 63 300 dolarů a bývá vnímán jako významná hranice mezi dlouhodobě býčím a medvědím trhem. V posledních týdnech se přitom největší kryptoměna obchodovala převážně v pásmu mezi 60 000 a 65 000 dolary, když investoři vyhodnocovali nejisté makroekonomické prostředí.

    Odolnost trhu se projevila i během dnešního obchodování v Asii. Bitcoin krátce vystoupal nad hranici 65 000 dolarů navzdory novým americkým úderům na cíle v Íránu. Geopolitické napětí však podle analytiků současně zvyšuje inflační rizika, přičemž obavy z dalšího vývoje úrokových sazeb mohou podle Damiena Loha, investičního ředitele společnosti Ericsenz Capital, stále brzdit plnohodnotný návrat institucionálních investorů.

    Potenciálním impulzem pro další růst by naopak mohlo být schválení dlouho očekávaného zákona Clarity Act, který má upravit strukturu kryptoměnového trhu v USA. Pokud by legislativa prošla Kongresem ještě před srpnovou přestávkou, mohla by podle Loha podpořit další posilování bitcoinu.

    Od začátku června bitcoin ztratil přibližně deset procent hodnoty. K tlaku na cenu přispěla také společnost Strategy, jež oznámila prodej části svých bitcoinových rezerv. Firma vedená Michaelem Saylorem byla dlouhodobě známá strategií nepřetržité akumulace kryptoměny a opakovaně deklarovala, že bitcoin prodávat nehodlá.

    S poklesem ceny bitcoinu přibližně na polovinu říjnového maxima okolo 126 000 dolarů však začalo být pro společnost složitější plnit některé finanční závazky. Saylor v posledních týdnech připustil větší flexibilitu při nakládání s drženými tokeny a Strategy následně oznámila další prodej bitcoinů v hodnotě 216 milionů dolarů. Přitom předchozí zveřejněná transakce představovala činila pouze 2,5 milionu dolarů.

    Upozornění pro investory:
    Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.

     


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