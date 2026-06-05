Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu

Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu

05.06.2026 15:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Květnová data z amerického trhu práce byla překvapivě silná, což jako obvykle vyvolává otázku, jestli je to pro finanční trhy dobře, nebo špatně. A protože byla odchylka od konsensu značná, nenechávají dluhopisy, dolar ani akcie nová čísla bez reakce.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.06.2026
17:14Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
16:58J&T Global Finance XVI., s.r.o: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu
16:00Dekáda robotů. Humanoidi promění průmysl i domácnosti, míní investoři
15:23Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu  
14:41IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů
14:11PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
12:36Braňo Soták: Výsledky Broadcomu nejsou zklamání, ale bolestivý „reality check“  
11:52Ekonomika EU i eurozóny na začátku roku klesla, upřesnil Eurostat
11:44AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s.: Výroční zpráva za 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s.: Výroční zpráva za 2025
11:38AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Výroční zpráva za 2025
11:06Technologie jsou tentokrát brzdou. V Evropě se obchoduje nevýrazně, v Americe to vypadá na pokles  
10:46Perly týdne: Společnosti jako Anthropic a OpenAI nemají na trhu co dělat, nikdo nezná skutečné náklady AI
10:23S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu
9:48Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2831757153
9:41Maloobchod v dubnu prudce zpomalil, tržby meziměsíčně klesly
8:55Rozbřesk: Koruna zpevňuje, eurodolar vyčkává na americká data z trhu práce
8:41Tabák bez dividendy, technologické firmy masivně propouštějí a opět se vrací téma krize na private trzích  
6:07Moody’s: Ekonomika na hraně recese. Do ní by šla s cenami ropy u 125 dolarů za barel
04.06.2026
22:00Broadcom negativně překvapil absencí pozitivního překvapení  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět