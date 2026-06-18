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IEA: Poptávka po ropě slábne, zásoby OECD jsou nejníže za 30 let

IEA: Poptávka po ropě slábne, zásoby OECD jsou nejníže za 30 let

18.06.2026 6:06
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Poptávka po ropě letos výrazně klesne a strategické zásoby OECD jsou nejníže za posledních 30 let. Ve své pravidelné zprávě o tom informovala Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

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