Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí

Daan Struyven stojí v čele komoditního výzkumu v a na CNBC řekl, že každý měsíc zpoždění v otevření Hormuzského průlivu znamená o deset dolarů vyšší ceny ropy. Jeff Currie zase hovoří o novém komoditním cyklu a největší asymetrii v historii financí. Ed Yardeni se vyjadřuje k možnosti červnového zvednutí sazeb, které by ale podle něj nemělo představovat větší brzdu akciovému trhu.
Červnové zvýšení sazeb?
Ed Yardeni je častým hostem investičních diskusí a na CNBC nyní mluvil o tom, že americká centrální banka by příští měsíc mohla zvednout sazby. Fed podle něj už jednoznačně ukazuje, že se posunul směrem od hrdliček, a to ne k neutrálu, ale až k ochotě zvyšovat sazby. Na růst sazeb centrální banky může ukazovat i pohyb výnosů dvouletých vládních obligací. Ty jsou někdy považovány právě za indikátor dalšího pohybu sazeb Fedu, které mají nyní horní hranici na 3,75 %, ale výnosy dvouletých dluhopisů se dostaly nad 4 %.
Trhy se podle ekonoma začínají obávat, že „přišel návrat do inflačního módu let 2021 a 2022“. Yardeni si to nemyslí a akciový trh podle něj snese zvýšení sazeb, které by nemělo být zdaleka tak výrazné jako po předchozí vlně inflačních tlaků. Akciím přitom výrazně pomáhají dlouhodobé předpovědi spojené s boomem taženým umělou inteligencí a dalšími novými technologiemi. Na trhu přitom probíhá rozšiřování rally, do které je zapojeno stále více akcií. Je to podle experta vítaný jev, který odráží i to, že lepší ziskovost vykazuje rostoucí počet společností.
„Nemyslím si, že by přišlo oslabení, byť jen vzdáleně podobné tomu, které proběhlo v březnu,“ řekl Yardeni k úvahám o možné korekci amerického akciového trhu. Dodal, že americký prezident podle něj „určitě nechce zase začít střílet“. Podle ekonoma tak situace na Blízkém východě možná zamrzne, Hormuz bude dál blokován a cena ropy se usadí kolem 100 dolarů. Podle Yardeniho by tak nemusela dál růst ke 150 či dokonce 200 dolarům. Jednou z příčin je „dosti slabé čínské hospodářství“. Situace v Číně tedy podle experta znamená menší poptávku po ropě na světových trzích, což zmenšuje tlak v době, kdy se objevují tenze na nabídkové straně trhu.
Největší desítka firem na trhu
připomíná, jak se vyvíjel podíl deseti největších společností na celkové kapitalizaci amerického akciového trhu. A také jejich podíl na celkové ziskovosti obchodovaných společností. Ve druhé polovině osmdesátých let byly obě proměnné na podobných úrovních kolem 20 %, následně podíl na ziskovosti po řadu let klesal, zatímco podíl na kapitalizaci měl tendenci růst. Po roce 2000 se obě proměnné opět přiblížily, další mezera se začala vytvářet po roce 2015, kdy podíl na kapitalizaci rostl rychleji než ten na ziscích:
Nový komoditní cyklus
Jeff Currie, který nyní působí v Abaxx Markets, si myslí, že investoři se zaměřují na AI téma, ale ignorují „fyzická aktiva“, která rozvoj umělé inteligence potřebuje. Currie na Bloombergu řekl, že v poválečné historii jsou jasně identifikovatelné dva sektory, které opakovaně táhnou akciový trh nahoru. Jde o technologie a energetiku. V devadesátých letech tak dominovaly technologie, po roce 2000 do roku 2014 převzala otěže energetika a následně zase technologický sektor.
Podle experta probíhá určitý cyklus
V době, kdy roste zejména energetika, se postupně budují nadměrné kapacity, což vede k poklesu inflace a sazeb. Investoři se začínají více orientovat na růstové akcie, tedy hlavně na technologie. To ale nakonec vede k tomu, že „dojdou energie“ a celý cyklus se začne opakovat. V tomto bodě se přitom nacházíme nyní a podle experta už nějaký čas probíhá rotace z technologií směrem k „tvrdým aktivům“. Nový komoditní cyklus mohl podle Currieho začít někdy před šesti lety, ale má před sebou „pravděpodobně ještě 10 až12 let“. Tedy na základě toho, jak se trhy chovaly v minulosti.
Currie má za to, že nyní existuje výrazný převis poptávky po komoditách nad jejich nabídkou, stále se ale čerpají zásoby, a ceny tudíž zase tak výrazně nereagují. Pokud ale zásoby dojdou a převis bude pokračovat, ceny zareagují prudce. K tomu expert dodal, že podle něj se nyní na akciovém trhu vytvořila „největší asymetrie v historii financí“. Co tím míní?
Takzvaný free cash flow výnos energetických firem je podle experta nyní 15,5 %, u technologických firem se pohybuje u nuly. To znamená, že volný tok hotovosti generovaný energetickými společnostmi momentálně dosahuje přibližně 15 % jejich kapitalizace, ale u technologických společností se nachází blízko nuly kvůli jejich vysokým investicím. Energetické společnosti tak podle Currieho nabízí velmi štědrý „dárek“. K tomu jmenoval řadu produktů, které se vyrábí z ropy a u nichž podle něj přišel nebo přijde nedostatek. Včetně motorových olejů a paliv pro letadla.
Každý měsíc zpoždění přináší o deset dolarů vyšší ceny ropy
Daan Struyven stojí v čele komoditního výzkumu v a na CNBC řekl, že podle něj trhy čekají normalizaci situace v Hormuzském průlivu ke konci června a on sám tento pohled sdílí. Nicméně „každý měsíc zpoždění znamená o deset dolarů vyšší ceny ropy“ kvůli tomu, jak se tenčí rezervy a roste pravděpodobnost „destrukce poptávky“, která bude místo rezerv absorbovat ropný šok. Americké exporty ropy přitom prudce rostou, a to pomáhá ulevit tenzím ve zbytku světa. „Naším základním scénářem není omezení amerických vývozů ropy, ale je to riziko,“ uvedl expert v souvislosti se scénářem pokračujícího nedostatku této komodity na světových trzích. „Nejde o náš základní scénář,“ dodal.