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Volatilita na techu a smíšené obchodování před premiérou nového šéfa Fedu

Volatilita na techu a smíšené obchodování před premiérou nového šéfa Fedu

17.06.2026 11:29
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Obětí včerejší prodejní vlny se staly akcie, které se dosud naopak těšily velkému nákupnímu zájmu - Micron, AMD, Intel atp. Dnes v premarketu sice tyto akcie své ztráty korigují, ale možná dostáváme náznak, že se síly na trhu začínají vyrovnávat a nastoupané ceny lákají krátkodobé hráče k výběru zisků. Nezdá se navíc, že by včerejší prodeje iniciovala nějaká zásadní zpráva.
Výnosy dluhopisů se během včerejška snižovaly, načež se stabilizují. Důvod k růstu jim nedává ani ropa, která se dál nachází pod 80 dolary. Toto prostředí by akciím mělo vyhovovat, ačkoli je pravda, že před dnešním Fedem může panovat určitá nervozita.

Nadále probíhají spekulace o tom, co vlastně obsahuje memorandum o porozumění mezi USA a Íránem. Sporné body se týkají závazků kolem jaderného programu, uvolnění sankcí a peněžní kompenzace směrem k Íránu. Izrael zatím nenarušil směřování k dohodě vojenskými akcemi a snaží se jen v tisku zdůrazňovat nedůvěryhodnost íránského vedení. Mezitím se ale připravují íránské tankery k proplutí Hormuzem, což naznačuje, že se s podepsáním memoranda počítá. Jak bylo uvedeno, ropa zůstává níž, což trhům ke spokojenosti stačí.

Večerní rozhodování Fedu nepovede ke změně sazeb, ale může vést ke změně v přístupu ke komunikaci. Klíčové informace se budou týkat nové prognózy, která by měla naznačovat vyšší trajektorii sazeb, ale trhy přihlédnou k tomu, že mezitím došlo k utlumení inflačních rizik. Hlavní pozornost se pak zaměří na komunikaci nového předsedy Warshe, a to nejen na jeho názor na sazby, ale také na poskytování výhledu. To se stalo pro Fed běžnou praxí, ale Warsh by rád tok informací utlumil, což trh může vnímat s nelibostí.

Ještě během dopoledne vyjdou americké maloobchodní tržby, které by se i díky rychlejšímu růstu cen měly slušně zvednout. Dopoledne zveřejněná inflace v eurozóně byla finální revizí za květen a pro trhy zůstane prakticky neutrální, a to i přes mírnou úpravu jádrové inflace směrem vzhůru na 2,6 pct.

Evropské akciové trhy jsou na tom během dopoledne smíšeně. Na jedné straně mírně klesá DAX a FTSE100, ale naproti tomu sledujeme lehký nárůst CAC40 a slušný posun o 0,6 pct na AEX. Americké futures se nacházejí rovněž v plusu. Eurodolar se příliš nad 1,1600 nedostal a stahuje se zpět k této hranici. Zlato je dnes s minimální změnou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:28 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1629 0.0667 24.1714 24.1432
CZK/USD 20.8200 0.0841 20.8345 20.7905
HUF/EUR 349.4372 0.0200 350.1277 348.8567
PLN/EUR 4.2393 0.0319 4.2442 4.2358
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8415 -0.0336 7.8506 7.8371
JPY/EUR 185.8930 -0.1994 186.3503 185.7673
JPY/USD 160.1795 -0.1636 160.4470 160.1210
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8649 0.0197 0.8658 0.8644
CHF/EUR 0.9184 -0.2444 0.9211 0.9181
NOK/EUR 11.0076 -0.0100 11.0228 10.9896
SEK/EUR 10.8775 0.0690 10.8952 10.8565
USD/EUR 1.1605 -0.0297 1.1617 1.1598
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4158 0.0424 1.4176 1.4138
CAD/USD 1.3997 0.0300 1.4008 1.3991
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


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