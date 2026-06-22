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Tři „ziskové“ zajímavosti

Tři „ziskové“ zajímavosti

22.06.2026 17:34
Autor: Jiří Soustružník

Návratnost vlastního jmění se u obchodovaných společností dá celkem lehce dohledat. Jde jí pak nějak lehce použít pro odhad toho, jak zajímavá firma a její akcie jsou z valuačního hlediska? Minulý týden jsem tu například ukazoval, že u TMT sektoru tato návratnost do určitých hodnot s valuacemi nijak zvlášť nekoreluje. Ale situace se mění s tím, jak návratnost roste. Dnes přidám pohled na celé trhy a pár souvisejících fundamentálních poznámek. Dohromady ony tři ziskové, či návratnostní zajímavosti.

Zajímavost první

Připomeňme si nejdříve graf popisující (ne)vztah mezi návratností vlastního jmění ROE a poměrem cen akcií k jejich účetní hodnotě PBV. A to u onoho sektoru telekomunikací, médií a technologií. Když je ROE mezi 0 – cca 15 %, PBV se v závislosti na něm nijak pozorovatelně nemění. A pak nastupuje intuitivní vztah, kdy více zisků na vlastní jmění (ROE) přináší vyšší cenu akcie relativně k její účetní hodnotě (PBV).

Teoreticky by to mohlo znamenat, že při nižších ROE nerozhoduje jeho aktuální výše, ale to, co investoři čekají více do budoucna. Vyšší současná ROE ale už mají větší slovo pro valuace. Nicméně ani zde není korelace zdaleka tak silná, že bychom na základě ROE mohli určovat akcie s „příliš vysokým“, či naopak „nízkým“ PBV. Například u ROE kolem 20 % najdeme poměry cen akciím kolem 3 i nad 8.

JS 

Zdroj: X

Zajímavost druhá

Dnešní druhý graf už ukazuje mnohem silnější vztah. Na ose x je opět ROE, na ose y ale už není PBV, ale poměry cen k ziskům. Tedy známé a široce používané PE. Předmětem zájmu grafu pak jsou vybrané trhy v USA i mimo ně:

js2 

Zdroj: X

Na základě druhého grafu už bychom tedy mohli mít větší pokušení odvozovat z ROE nějaké „správné“ poměry cen akcií k ziskům. Pokud bychom například pro následující rok čekali větší ziskovost firem v indexu S&P 500, než jakou čeká konsenzus (a jaká vstupuje do uvedeného ROE), mohli bychom spekulovat na konkrétní posun PE. Pokud by tedy ROE mělo být místo necelých 20 % třeba na 25 %, PE by „mělo být“ kolem 24 a ne u současných hodnot, jak ukazuje graf (v tuhle chvíli by PE u S&P 500 mělo být něco nad 20, takže bod by měl být něco nad křivkou, místo pod ní).

Bylo by vhodné popsanému pokušení propadat? Byl bych hodně opatrný. Výše PE je z fundamentálního pohledu dáno třemi proměnnými: bezrizikovými sazbami, rizikovými prémiemi a očekávaným dlouhodobým růstem zisků a dividend. ROE je sice počítáno ze zisků, ale při kalkulaci „férového“ PE by vlastně bylo určitou oklikou (ne tak při kalkulaci férového PBV). Vlastně je tak podle mne docela s podivem, jak silná je s ohledem na ony tři proměnné korelace PE s ROE. Ve výsledku tedy zajímavá věc, ale za základ bych jí nebral.

Zajímavost třetí: Výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA jsou nyní kolem 4,5 %. Kdyby byla riziková prémie trhu kolem 3 – 5 %, dává nám to dohromady požadovanou návratnost kolem 8 – 10 %. Z druhého grafu vidíme, že návratnost dosahovaná, tedy ROE, je u amerických trhů vyšší, někdy násobně. S několika předpoklady by to mohlo indikovat , že návratnost nových investic by měla být také znatelně nad návratností požadovanou. Výsledkem by měl být investiční boom. Ten skutečně probíhá, ale je koncentrován do AI a souvisejících oblastí.

 

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