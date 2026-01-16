Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos

Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos

16.01.2026 13:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

„Situace je ideální,“ hlásil generální ředitel Morgan Stanley Ted Pick poté, co banka loni zaznamenala rekordní rok v oblasti obchodování. A nebyla sama. Pětice největších amerických bank oznámila tento týden v tradingu silný růst a rekordní příjmy v celkové výši 134 miliard dolarů za minulý rok. Proto s Pickem jeho kolegové z branže souhlasí, přičemž trend by mohl podle nich pokračovat i letos.

„Jako člověk, který to studuje desítky let, bych se vsadil, že rok 2021 není strop,“ řekl generální ředitel Goldman Sachs David Solomon s odkazem na rekordní rok obchodních aktivit bank. „Svět je momentálně nastaven velmi příznivě pro fúze a akvizice (M&A) a kapitálové trhy v roce 2026 a myslím si, že pravděpodobný scénář je, že to bude velmi, velmi dobrý rok,“ dodal.

Turbulentní politické změny a obchodní jednání na mezinárodní scéně pod americkým prezidentem Donaldem Trumpem udržují investory v napětí, avšak pro bankovní obchodníky to znamená zisky, protože klienti spěchají s přeskupováním svého portfolia. Zároveň deregulační politika Trumpovy administrativy a snížení úrokových sazeb ze strany Fedu oživují stagnující prostředí pro fúze a akvizice.

1

Silné výsledky v oblasti tradingu už vyvolaly na Wall Street odhady, že dobře bude i letos, byť v jiných částech bankovnictví to zase tak růžově nevypadá. Velké hrozbě například čelí kreditní karty: Trump u nich požaduje zastropování úrokových sazeb na deseti procentech. Vedoucí pracovníci v odvětví čelí otázkám, jak na to mohou reagovat, mezitím ale sami čekají na bližší informace z Bílého domu.

Přesto to celkově zatím vypadá na pokračování dobrých časů, což se po zveřejněných výsledcích projevilo i na akciích. Morgan Stanley (+5,8 %) a Goldman Sachs (+4,6 %) vzrostly v den reportování nejvíce od loňského dubna.

Šest největších bank v zemi —JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo a zmíněné Morgan Stanley s Goldman Sachs — společně vykázalo nejvyšší roční zisk od roku 2021. Zároveň vyplatily více než 140 miliard dolarů na dividendách a zpětných odkupech akcií, čímž překonaly rekord z předcovidového roku 2019.

Navzdory mimořádným ziskům několik bank v poslední době silně investovalo do technologických inovací a zdůraznilo, že se nyní více zaměřují na zvyšování efektivity, což může zahrnovat i propouštění. Už loni zmíněná šestice zrušila přibližně 10?600 pracovních míst – nejvíce za téměř deset let. Některé navíc naznačily, že mohou pokračovat.

„Musíme pracovat se světem, jaký máme“

Pokud ale šlo o výhled, tak na Wall Street panuje optimismus. Finanční ředitel JPMorgan Jeremy Barnum hovořil o „pozitivní dynamice trhů, která se odráží v našem pipeline“. Jeho protějšek z Bank of America Alastair Borthwick zase uvedl, že „poplatky z investičního bankovnictví vykázaly dobrý růst“.

Varovné prsty se vztyčovaly především k vysokým cenám aktiv s naznačením, že akcie a další investice, jejichž cena výrazně vzrostla, mohou prudce spadnout, což by vedlo k útlumu obchodní aktivity, ne-li ke ztrátám přímo na účtech bank.

A i když ekonomika teď vypadá solidně, existuje „obrovské množství rizik“, jež mohou nečekaně změnit situaci, varoval generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon. „Musíme pracovat se světem, jaký máme, ne, jaký bychom chtěli mít. A nikdy neodhadujeme výsledek,“ řekl.

To ostatně byl jeden z důvodů, proč se šéfové bank vyhýbali konkrétnějším předpovědím ohledně ziskovosti. V Morgan Stanley naznačili, že se zatím zdrží zvyšování cílů a možná tak učiní až později během roku.


Čtěte více:

Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
14.01.2026 13:15
Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
Bank of America zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které ukázaly...
Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
14.01.2026 14:45
Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
Třetí největší americká banka Citigroup reportovala v rámci hospodářsk...
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
15.01.2026 12:47
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
Největší správce aktiv na světě BlackRock hlásí za loňský čtvrtý kvart...
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
15.01.2026 13:40
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
Americká investiční banka Goldman Sachs zveřejnila výsledky za čtvrté ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.01.2026
13:30Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren
13:06Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos
12:23Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon
11:45Perly týdne: Ještě větší americká výjimečnost
11:02Polovodiče dostaly vzpruhu, ale indexy jsou na tom jen smíšeně a drahé kovy klesají  
10:08Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní  
8:54Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
8:51Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně  
6:03Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
15.01.2026
22:01Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily  
17:11Překlápění cyklu
16:45ČEZ, a.s.: Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15:59Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
15:55Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
14:33AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru  
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět