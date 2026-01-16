Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos

„Situace je ideální,“ hlásil generální ředitel Ted Pick poté, co banka loni zaznamenala rekordní rok v oblasti obchodování. A nebyla sama. Pětice největších amerických bank oznámila tento týden v tradingu silný růst a rekordní příjmy v celkové výši 134 miliard dolarů za minulý rok. Proto s Pickem jeho kolegové z branže souhlasí, přičemž trend by mohl podle nich pokračovat i letos.
„Jako člověk, který to studuje desítky let, bych se vsadil, že rok 2021 není strop,“ řekl generální ředitel David Solomon s odkazem na rekordní rok obchodních aktivit bank. „Svět je momentálně nastaven velmi příznivě pro fúze a akvizice (M&A) a kapitálové trhy v roce 2026 a myslím si, že pravděpodobný scénář je, že to bude velmi, velmi dobrý rok,“ dodal.
Turbulentní politické změny a obchodní jednání na mezinárodní scéně pod americkým prezidentem Donaldem Trumpem udržují investory v napětí, avšak pro bankovní obchodníky to znamená zisky, protože klienti spěchají s přeskupováním svého portfolia. Zároveň deregulační politika Trumpovy administrativy a snížení úrokových sazeb ze strany Fedu oživují stagnující prostředí pro fúze a akvizice.
Silné výsledky v oblasti tradingu už vyvolaly na Wall Street odhady, že dobře bude i letos, byť v jiných částech bankovnictví to zase tak růžově nevypadá. Velké hrozbě například čelí kreditní karty: Trump u nich požaduje zastropování úrokových sazeb na deseti procentech. Vedoucí pracovníci v odvětví čelí otázkám, jak na to mohou reagovat, mezitím ale sami čekají na bližší informace z Bílého domu.
Přesto to celkově zatím vypadá na pokračování dobrých časů, což se po zveřejněných výsledcích projevilo i na akciích. (+5,8 %) a (+4,6 %) vzrostly v den reportování nejvíce od loňského dubna.
Šest největších bank v zemi —JPMorgan Chase, , , a zmíněné s — společně vykázalo nejvyšší roční zisk od roku 2021. Zároveň vyplatily více než 140 miliard dolarů na dividendách a zpětných odkupech akcií, čímž překonaly rekord z předcovidového roku 2019.
Navzdory mimořádným ziskům několik bank v poslední době silně investovalo do technologických inovací a zdůraznilo, že se nyní více zaměřují na zvyšování efektivity, což může zahrnovat i propouštění. Už loni zmíněná šestice zrušila přibližně 10?600 pracovních míst – nejvíce za téměř deset let. Některé navíc naznačily, že mohou pokračovat.
„Musíme pracovat se světem, jaký máme“
Pokud ale šlo o výhled, tak na Wall Street panuje optimismus. Finanční ředitel Jeremy Barnum hovořil o „pozitivní dynamice trhů, která se odráží v našem pipeline“. Jeho protějšek z Alastair Borthwick zase uvedl, že „poplatky z investičního bankovnictví vykázaly dobrý růst“.
Varovné prsty se vztyčovaly především k vysokým cenám aktiv s naznačením, že akcie a další investice, jejichž cena výrazně vzrostla, mohou prudce spadnout, což by vedlo k útlumu obchodní aktivity, ne-li ke ztrátám přímo na účtech bank.
A i když ekonomika teď vypadá solidně, existuje „obrovské množství rizik“, jež mohou nečekaně změnit situaci, varoval generální ředitel Jamie Dimon. „Musíme pracovat se světem, jaký máme, ne, jaký bychom chtěli mít. A nikdy neodhadujeme výsledek,“ řekl.
To ostatně byl jeden z důvodů, proč se šéfové bank vyhýbali konkrétnějším předpovědím ohledně ziskovosti. V naznačili, že se zatím zdrží zvyšování cílů a možná tak učiní až později během roku.