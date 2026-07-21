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    Rozbřesk: MNB pokročí v mini-cyklu snižování úrokových sazeb

    Rozbřesk: MNB pokročí v mini-cyklu snižování úrokových sazeb

    21.07.2026 8:56
    Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

    Dnes proběhne zasedání Maďarské národní banky (MNB), od kterého společně s trhem očekáváme snížení základní úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů na 5,75 procenta. Takový krok bude nejen v souladu s červnovým rozhodnutím, kdy centrální banka snížila sazbu na šest procent, ale i s vyjádřením guvernéra Mihálye Vargy o třístupňovém „mini-cyklu“ uvolňování měnové politiky. Agresivnější redukci sazeb tudíž nepředpokládáme, neb centrální banka nadále zdůrazňuje gradualistický přístup, potřebu kladných reálných sazeb a zachování finanční stability.

    Nejsilnějším argumentem pro další snížení sazeb v Maďarsku jsou čerstvá inflační data. Spotřebitelská inflace v červnu zpomalila na 1,7 procenta, tedy pod pod spodní limit toleranční pásma pro inflační cíl MNB (2–4 %). K nižší inflaci přispěly nejen klesající ceny potravin, ale také silnější forint, který srazil dovozní ceny. Guvernér MNB Varga navíc uvedl, že kurz EUR/HUF se v posledních týdnech stabilizoval v pásmu 355–360, což podporuje domácí ekonomiku. Vnímáme to jako důležitý signál, že MNB neusiluje pouze o stabilní, ale i relativně silný forint. Pokud by však maďarská měna v příštích dnech dále oslabila, bude zajímavé sledovat, zda se nezmění tón komunikace směrem k srpnovému snížení sazeb.

    Důležitou roli může sehrát také fiskální politika. Technická projekce vlády naznačila, že bez dodatečných opatření by letošní deficit mohl dosáhnout až 7,5 procenta HDP, výrazně nad předpoklady červnové prognózy MNB. Do konce srpna by vláda měla představit novou rozpočtovou strategii a konsolidační balíček. Důvěryhodná fiskální konsolidace by podpořila forint i vývoj tržních sazeb, zatímco zklamání by mohlo prostor pro další uvolňování měnové politiky rychle omezit.

    Vnější prostředí se ovšem mezitím zhoršilo. Obnovené narušení dopravy v Hormuzském průlivu zvýšilo ceny energií, což je pro energeticky náročnou maďarskou ekonomiku s vysokou závislostí na dovozu ropy a plynu významné riziko. Tento faktor snižuje prostor pro agresivnější snižování sazeb, což je již vidět na krátkém konci forintové výnosové křivky.

    Naším základním scénářem tak zůstává snížení sazeb MNB o 25 bazických bodů v červenci i srpnu, následované podzimní stabilitou (sazeb MNB). Maďarská inflace by pak podle našeho názoru měla do tohoto konce roku zrychlit směrem ke třem procentům a poblíž této úrovně vydržet i v roce 2027. Silná domácí poptávka, vyšší ceny energií a robustní růst reálných mezd by měly znovu vytvářet inflační tlaky zejména ve službách. Další pokles sazeb proto očekáváme až v příštím roce, za předpokladu, že fiskální konsolidace sníží rizikovou přirážku Maďarska a inflace zůstane pod kontrolou.

    TRHY

    Koruna

    Česká koruna se posunula lehce pod 24,20 EUR/CZK, ale výraznější známky aktivity na koruně zatím nepozorujeme. Včera ji mohl sice pomoci lehký pokles cen ropy, situace na Blízkém východě se však nijak materiálně nelepší a těžko v tuto chvíli doufat v trvalejší úlevu. S určitým napětím může koruna v tomto týdnu vyčkávat na čtvrteční zasedání ECB.

    Eurodolar

    Eurodolar sice sleduje ceny ropy, ale ty jej prozatím nevybídly k většímu pohybu. Cena ropy se přitom včera vrátila pod 90 USD za barel na základě spekulací, že začnou rozhovory mezi USA a Íránem o novém příměří. Na druhou stranu pro ropné býky je povzbudivou zprávou, že Hútiové zahájily námořní blokádu v Rudém moři. Pokud by se stala efektivní, může z trhu dočasně zmizet až sedm milionů barelů denní produkce, která je tímto kanálem exportována.

    Ropa tedy zřejmě zůstane pro trhy téma, na druhou stranu eurodolar se již bude připravovat na čtvrteční zasedání ECB.



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