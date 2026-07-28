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    Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát

    Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát

    28.07.2026 14:29
    Autor: ČTK

    Společnost Coca-Cola ve druhém čtvrtletí potvrdila odolnost svého podnikání, když překonala očekávání analytiků v oblasti tržeb i zisku a zároveň zvýšila výhled pro celý rok. Firma navíc dokázala dál zvyšovat ceny, aniž by výrazně utrpěly prodejní objemy.

    Americká nápojová společnost Coca-Cola ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 16 procent na 4,4 miliardy USD (93,6 miliardy Kč). Společnost současně v dnešní tiskové zprávě zlepšila roční prognózu vývoje tržeb a zisku, zejména díky silné poptávce po nápojích bez cuku a značce mléka Fairlife ve Spojených státech. Ke zlepšení přispěly i vyšší tržby v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale.

    Čisté tržby se zvýšily o sedm procent na 13,4 miliardy USD. Překonaly tak odhady analytiků, kteří podle společnosti LSEG čekali tržby 13,16 miliardy USD. Na srovnatelném základě tržby stouply o šest procent. Celosvětový objem prodeje se zvýšil o pět procent, zejména díky Indii, Číně, USA a Brazílii.

    Tržby podpořila vyšší spotřeba nápojů při fotbalového mistrovství světa, pokračující zájem o limonády Coca-Cola včetně variant bez cukru a zdražení některých výrobků. Coca-Cola je dlouholetým oficiálním sponzorem fotbalové federace FIFA. Společnost zároveň nabízela menší balení značkových nápojů pro cenově citlivější zákazníky v USA a investovala do dalších nápojů ve své nabídce, například hotových čajů a mléčných nápojů značky Fairlife.

    Coca-Cola nyní očekává za celý rok růst tzv. organických tržeb zhruba o pět procent místo dosavadních čtyř až pěti procent. Srovnatelný zisk na akcii by se měl zvýšit o devět až deset procent. Původně firma očekávala růst o osm až devět procent. Organické tržby neberou v potaz vliv akvizic, odprodeje částí firmy a změny ve směnných kurzech.

    Akcie společnosti v reakci na zprávu před zahájením oficiálního obchodování v USA posílily. Od začátku roku si připisují zhruba 20 procent a překonávají konkurenční nápojovou firmu PepsiCo.

     

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