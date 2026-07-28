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    Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory

    Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory

    28.07.2026 14:26
    Autor: ČTK

    Výsledky Boeingu za druhé čtvrtletí ukázaly pokračující zlepšování finanční situace amerického výrobce letadel, přestože hospodaření stále zatěžují problémy kolem programu prezidentských letounů Air Force One. Výsledky tak naznačují, že dlouhodobý plán restrukturalizace a stabilizace společnosti začíná postupně přinášet výsledky.

    Americký výrobce letadel a vojenské techniky Boeing ve druhém čtvrtletí snížil čistou ztrátu na 428 milionů dolarů (9,1 miliardy Kč) po ztrátě 612 milionů USD před rokem. Firma to dnes uvedla ve své výsledkové zprávě. Výsledek ale zaostal za očekáváním analytiků, protože Boeing zaúčtoval 280 milionů dolarů v souvislosti s programem prezidentských letadel Air Force One.

    Boeing ale zároveň vytvořil kladný volný peněžní tok, vzhledem k tomu, že jeho plán na ozdravení firmy nabírá na tempu. Akcie podniku proto na výsledky zareagovaly růstem o 0,4 % v pre-marketu.

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    Společnost zaúčtovala náklady na program Air Force One kvůli vyšším výdajům na konstrukční a vývojové práce, které mají zajistit dodání dvou zpožděných náhradních letadel pro amerického prezidenta v roce 2028. Právě tato položka za druhé čtvrtletí přispěla k čisté ztrátě.

    Základní ztráta 76 centů na akcii byla horší než průměrný odhad analytiků, kteří podle údajů společnosti LSEG očekávali ztrátu 30 centů na akcii. Zároveň však byla nižší než ztráta 1,24 USD na akcii ve stejném období loňského roku.

    Navzdory čisté ztrátě Boeing vykázal volný peněžní tok 631 milionů dolarů, zatímco ve druhém čtvrtletí loni firma zaznamenala záporný tok 200 milionů dolarů. Ke zlepšení peněžního toku částečně přispěly vyšší platby od zákazníků, než společnost očekávala.

    Firma zároveň ponechala v platnosti výhled na celý rok, podle něhož očekává volný peněžní tok v pásmu jedna až tři miliardy dolarů. Pokud se prognóza naplní, šlo by o první kladný výsledek od roku 2023. Volný peněžní tok je hotovost, která firmě zbude po uhrazení provozních a investičních výdajů.

    Boeing zároveň zvyšuje výrobu svých nejprodávanějších letadel s jednou uličkou 737 MAX. Ta se využívají hlavně na kratší a střední vzdálenosti. Firma ve čtvrtletí také meziročně zvýšila kapitálové investice. Důvodem bylo především rozšíření výrobních kapacit pro letouny 787 ve státě Jižní Karolína a pro vojenská letadla v oblasti St. Louis ve státě Missouri.

    Výrobce letadel také pokračuje v práci na dodání dvou letounů 747-8, které mají sloužit jako prezidentské stroje Air Force One. Projekt vychází z kontraktu podepsaného v roce 2018, který má pevně stanovenou cenu 3,9 miliardy dolarů (83 miliard Kč). Program je nyní zpožděn o čtyři roky a jeho náklady už překročily původní rozpočet o více než jednu miliardu dolarů, uvedla agentura Reuters.

    Americký prezident Donald Trump mezitím přijal letoun 747-8 darovaný Katarem, který dočasně slouží jako prezidentský stroj Air Force One. Tento měsíc však uvedl, že letoun bude brzy odeslán k modernizaci, protože se objevily otázky ohledně jeho bezpečnostních prvků.

     
     

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