Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává

Akcie nizozemské společnosti se dostaly pod silný prodejní tlak poté, co se objevily informace o zahájení sériové výroby pokročilých DUV litografických systémů čínskou firmou ze Šanghaje. Negativní sentiment se rychle přelil i na další výrobce polovodičového vybavení včetně společností Nikon, Canon nebo Lasertec. Analytik Jakub Blaha však podotýká, že konkurenční postavení této nizozemské firmy se nemění.
Akcie společnosti Holding klesly na nejnižší úroveň od začátku června po zprávě, že jedna z čínských společností zahájila sériovou výrobu zařízení pro výrobu čipů. To by mohlo představovat potenciální hrozbu pro prodeje této nizozemské firmy, píše Bloomberg. Podle serveru The Information začala společnost se sídlem v Šanghaji vyrábět imerzní DUV litografické stroje.
Akcie po zveřejnění zprávy oslabily až o 8,3 %, přestože včera během dopoledního obchodování v Amsterdamu rostly. Nervozita se rychle rozšířila i na další výrobce polovodičového vybavení. V Tokiu dnes výrazně oslabily také akcie výrobců litografických zařízení Nikon a Canon. Nikon, jenž vyrábí i imerzní DUV stroje, klesl až o 9,2 %, což byl největší propad za více než dva měsíce, a Canon, který vyrábí starší generace litografických systémů, ztratil až 6,3 %. Také akcie společnosti Lasertec, významného dodavatele , se propadly až o 12 %.
"Z fundamentálního pohledu bych prvotní tržní reakci nepřeceňoval. Ano, zpráva je pro nepříjemná, protože ukazuje, že Čína se v jedné z nejkritičtějších částí polovodičového řetězce posouvá dál. Zároveň ale nejde o moment, který by ze dne na den měnil konkurenční postavení této nizozemské firmy," uvádí analytik Patria Finance Jakub Blaha. vyrábí stroje, které na křemíkové wafery přenášejí složité vzory tranzistorů. DUV litografické systémy jsou často označovány za „pracovní koně“ polovodičového průmyslu. Jsou sice méně pokročilé než nejmodernější EUV stroje společnosti , ale stále hrají klíčovou roli při výrobě široké škály čipů.
Podle serveru The Information plánuje nejmenovaná společnost se sídlem v Šanghaji letos vyrobit přibližně pět DUV litografických strojů a příští rok zhruba dvacet. Pro srovnání, pro letošní rok počítá přibližně se 130 imerzními DUV systémy a pro rok 2027 plánuje kapacitu ještě navýšit, zhruba o 30 %. Čísnký výrobní program je však údajně stále v rané fázi vývoje. Podle zprávy Financial Times z loňského roku čínská společnost Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) již testovala DUV zařízení vyvinuté šanghajským startupem Yuliangsheng.
"Čínský projekt je tak zatím spíše důležitým signálem technologických ambicí Pekingu než bezprostřední hrozbou pro letošní výsledky ," komentuje analytik Blaha. "V polovodičích navíc nestačí stroj pouze vyrobit. Rozhoduje hlavně to, zda dokáže dlouhodobě fungovat v ostrém provozu s dostatečnou kvalitou, stabilitou a ekonomickou návratností pro zákazníka. A právě zde má stále náskok, který se nebudoval roky, ale celé dekády. Riziko pro proto vidím spíše jako dlouhodobé než krátkodobé," dodává Blaha.
Nejpokročilejší litografické systémy EUV nesmí do Číny vyvážet kvůli exportním omezením Spojených států. Tato omezení se vztahují i na nejvyspělejší generace DUV strojů. I tak ale byla Čína ve druhém čtvrtletí třetím největším trhem společnosti , přestože zařízení dodávaná do země zaostávají o osm generací za nejmodernějšími modely firmy. Ve druhém čtvrtletí představovala přibližně 14 % systémových tržeb a management nadále čeká, že za celý rok bude čínský byznys tvořit zhruba 20 % celkových tržeb. "To je dost na to, aby investoři znervózněli, ale ne tolik, aby několik prvních domácích čínských strojů samo o sobě změnilo investiční příběh celé společnosti," podotýká Blaha.
Čína zatím pravděpodobně nedohání kvalitou, ale v horizontu let se může snižovat závislost tamních výrobců čipů na západním vybavení. Čína tak navzdory americkým exportním omezením postupuje ve vývoji vlastních čipových technologií. Pro to tedy není ztráta technologického příkopu, ale první připomínka toho, že čínská část byznysu bude do budoucna oceněna s vyšší geopolitickou přirážkou.
Foto: ASML