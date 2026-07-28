Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články
    Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává

    Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává

    28.07.2026 14:01
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Akcie nizozemské společnosti ASML se dostaly pod silný prodejní tlak poté, co se objevily informace o zahájení sériové výroby pokročilých DUV litografických systémů čínskou firmou ze Šanghaje. Negativní sentiment se rychle přelil i na další výrobce polovodičového vybavení včetně společností Nikon, Canon nebo Lasertec. Analytik Jakub Blaha však podotýká, že konkurenční postavení této nizozemské firmy se nemění.

    Akcie společnosti ASML Holding klesly na nejnižší úroveň od začátku června po zprávě, že jedna z čínských společností zahájila sériovou výrobu zařízení pro výrobu čipů. To by mohlo představovat potenciální hrozbu pro prodeje této nizozemské firmy, píše Bloomberg. Podle serveru The Information začala společnost se sídlem v Šanghaji vyrábět imerzní DUV litografické stroje.

    ASML

    Akcie ASML po zveřejnění zprávy oslabily až o 8,3 %, přestože včera během dopoledního obchodování v Amsterdamu rostly. Nervozita se rychle rozšířila i na další výrobce polovodičového vybavení. V Tokiu dnes výrazně oslabily také akcie výrobců litografických zařízení Nikon a Canon. Nikon, jenž vyrábí i imerzní DUV stroje, klesl až o 9,2 %, což byl největší propad za více než dva měsíce, a Canon, který vyrábí starší generace litografických systémů, ztratil až 6,3 %. Také akcie společnosti Lasertec, významného dodavatele ASML, se propadly až o 12 %.

    "Z fundamentálního pohledu bych prvotní tržní reakci nepřeceňoval. Ano, zpráva je pro ASML nepříjemná, protože ukazuje, že Čína se v jedné z nejkritičtějších částí polovodičového řetězce posouvá dál. Zároveň ale nejde o moment, který by ze dne na den měnil konkurenční postavení této nizozemské firmy," uvádí analytik Patria Finance Jakub Blaha. ASML vyrábí stroje, které na křemíkové wafery přenášejí složité vzory tranzistorů. DUV litografické systémy jsou často označovány za „pracovní koně“ polovodičového průmyslu. Jsou sice méně pokročilé než nejmodernější EUV stroje společnosti ASML, ale stále hrají klíčovou roli při výrobě široké škály čipů.

    Podle serveru The Information plánuje nejmenovaná společnost se sídlem v Šanghaji letos vyrobit přibližně pět DUV litografických strojů a příští rok zhruba dvacet. Pro srovnání, ASML pro letošní rok počítá přibližně se 130 imerzními DUV systémy a pro rok 2027 plánuje kapacitu ještě navýšit, zhruba o 30 %. Čísnký výrobní program je však údajně stále v rané fázi vývoje. Podle zprávy Financial Times z loňského roku čínská společnost Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) již testovala DUV zařízení vyvinuté šanghajským startupem Yuliangsheng. 

    "Čínský projekt je tak zatím spíše důležitým signálem technologických ambicí Pekingu než bezprostřední hrozbou pro letošní výsledky ASML," komentuje analytik Blaha. "V polovodičích navíc nestačí stroj pouze vyrobit. Rozhoduje hlavně to, zda dokáže dlouhodobě fungovat v ostrém provozu s dostatečnou kvalitou, stabilitou a ekonomickou návratností pro zákazníka. A právě zde má ASML stále náskok, který se nebudoval roky, ale celé dekády. Riziko pro ASML proto vidím spíše jako dlouhodobé než krátkodobé," dodává Blaha.

    Nejpokročilejší litografické systémy EUV nesmí ASML do Číny vyvážet kvůli exportním omezením Spojených států. Tato omezení se vztahují i na nejvyspělejší generace DUV strojů. I tak ale byla Čína ve druhém čtvrtletí třetím největším trhem společnosti ASML, přestože zařízení dodávaná do země zaostávají o osm generací za nejmodernějšími modely firmy. Ve druhém čtvrtletí představovala přibližně 14 % systémových tržeb ASML a management nadále čeká, že za celý rok bude čínský byznys tvořit zhruba 20 % celkových tržeb. "To je dost na to, aby investoři znervózněli, ale ne tolik, aby několik prvních domácích čínských strojů samo o sobě změnilo investiční příběh celé společnosti," podotýká Blaha.

    Čína zatím pravděpodobně nedohání ASML kvalitou, ale v horizontu let se může snižovat závislost tamních výrobců čipů na západním vybavení. Čína tak navzdory americkým exportním omezením postupuje ve vývoji vlastních čipových technologií. Pro ASML to tedy není ztráta technologického příkopu, ale první připomínka toho, že čínská část byznysu bude do budoucna oceněna s vyšší geopolitickou přirážkou.

     

    Foto: ASML

     
     

    Čtěte více:

    Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku
    15.04.2026 11:53
    Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku
    Společnost ASML (Investiční tipy) výrazně zlepšila výhled pro letošní ...
    Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
    23.04.2026 15:28
    Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
    Největší světový smluvní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturi...
    Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
    09.06.2026 15:49
    Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
    Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb,...
    Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb
    15.07.2026 14:57
    Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb
    Po včerejší krasojízdě amerických bank (GS, JPM i BAC zaknihovaly po v...
    PODCAST Analytický radar: Akciový výhled Patrie pro druhé pololetí
    16.07.2026 16:32
    PODCAST Analytický radar: Akciový výhled Patrie pro druhé pololetí
    Technologické akcie mají za sebou mimořádně silné období, ale podle an...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    28.07.2026
    17:08V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA
    15:28Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    14:29Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát
    14:26Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory
    14:01Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává
    12:40Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci
    12:13Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě  
    11:40Dvacítka ekonomů varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel
    11:13Johnson & Johnson zaplatí miliardy za urovnání sporů o mastek. Končí tak jedna z největších právních bitev v historii firmy
    11:02FX Strategie: Eurodolar čeká rušné léto. Koruna zůstává v dovolenkovém režimu  
    9:53Čtvrtletní zisk Mercedesu po třech letech vzrostl, divizi aut dál brzdí Čína
    9:25Rozbřesk: Evropa nestíhá plnit zásobníky. Dražší plyn příští rok zvedne inflaci
    8:55Trhy uklidňuje možná dohoda s Íránem, ale AI sektor dál čelí silnému výprodeji  
    6:07Začíná nejdůležitější týden výsledkové sezóny. V centru pozornosti bude AI a CAPEX
    27.07.2026
    22:02Americké trhy táhne dolů drahý polovodičový sektor  
    16:36Prodej aut vyrobených v Číně v pololetí v ČR vzrostl o 88 procent na 7500 vozů
    16:35PODCAST Týdenní výhled: USA a Írán přerušily boje, Fed nechá sazby beze změny a big tech hlásí výsledky  
    16:10Předhánění Spojených států, japonská minulost a čínská budoucnost
    14:44Morgan Stanley vidí další fázi AI boomu. Tentokrát na ní mohou vydělat firmy, které ji zavádí  
    12:10Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne  

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět