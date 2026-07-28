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    Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci

    Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci

    28.07.2026 12:40
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Vincent Lin z Goldman Sachs na Youtube kanále této banky hovořil o postojích hedge fondů k umělé inteligenci a souvisejícím investicím. Na začátku rozhovoru zmínil, že výprodeje akcií souvisejících s AI se v červnu týkaly hlavně hyperscalerů, pak se přesunuly k polovodičům a posléze se jejich centrum posunulo k firmám dodávajícím další prvky AI infrastruktury. Jde celkově jen o určité ochlazení zájmu o akcie, které si doposud vedly velmi dobře, nebo je za tímto děním nějaký hlubší fundamentální základ?

    Lin na uvedenou otázku odpověděl, že podle něj umělá inteligence přestavuje jeden z největších technologických cyklů, „problém ale tkví v tom, že tento ochod se stal hodně populární.“ U hedge fondů to znamenalo, že z každé stovky dolarů jejich portfolií bylo na počátku letošního roku deset v polovodičích. A v červnu to bylo asi 24 dolarů. Nyní je to přibližně 18 dolarů, takže došlo k významné redukci, ale současný podíl tohoto sektoru se nachází stále vysoko nad úrovněmi z počátku roku, které byly samy o sobě z historického hlediska mimořádné.



    Podle Lina se v posledních měsících výrazně zvedla volatilita na akciích spojených s umělou inteligencí a výraznou roli v tom, jak se měnil zájem o ně, tak hrál i celkový management rizika. K tomu se přidal vliv emisí nových akcií a některé technické faktory. Podle experta byly dosavadní korekce vcelku zdravým jevem a nedošlo k nějakému hlubokému fundamentálnímu posunu v této části trhu, který by měnil dlouhodobý výhled. Hedge fondy snížily svou doposud hodně vysokou alokaci směrem k růstovým akciím, ta se nyní nachází mnohem více u historických standardů. A jejich postoj k AI akciím je stále „fundamentálně býčí“.

    Dominic Wilson a Josh Schiffrin pak diskutovali o celkovém dění na trzích a v ekonomice. Wilson si myslí, že třemi hlavními tématy na trzích je nyní umělá inteligence, další kroky americké centrální banky a opětovná eskalace konfliktu na Blízkém východě a s tím související dění na trhu s ropou. Schiffrin si myslí, že ekonomika včetně trhu práce si vede velmi dobře, ale z akciového trhu takový pocit nemá. Možná to je podle něj i důsledek vysoké volatility, včetně té na ropě.



    Wilson se domnívá, že ziskovost amerických obchodovaných firem zůstává stále silná, k tomu se potvrzuje, že dál potrvá AI investiční cyklus. Větší pozornost je věnována tomu, zda hyperscaleři dokážou monetizovat své investice a také tomu, jaký je jejich volný tok hotovosti a jak jsou schopni své kapitálové výdaje financovat. Na jednu stranu je tak znát pozitivní dopad investičního cyklu na ekonomiku a trhu pomáhá i ziskovost obchodovaných společností, na stranu druhou je tu zmíněná větší pozornost a opatrnost vůči budoucí návratnosti investic do AI.

    Podle expertů nevěnovaly akcie v posledním týdnu zase tak velkou pozornost opětovnému růstu tenzí na Blízkém východě. Příčinou může být „obecný pocit, že se situace nakonec vyřeší,“ k tomu se objevují nové způsoby, jak dopravovat ropu mimo Hormuz a trhy si také zvykly na vyšší ceny ropy. Nicméně situace stále přináší určitá rizika související i s pohybem sazeb. Wilson také poukázal na historicky vysoké reálné výnosy dlouhodobých dluhopisů, které jsou přitom významné pro celou ekonomiku. Expert je celkově vidí jako důležitější téma než to, jak bude Fed hýbat s krátkodobými sazbami.

     

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