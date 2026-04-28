Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok

Americká nápojová společnost v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 18 procent na 3,92 miliardy USD (přibližně 89 miliard Kč). Hospodaření podpořila silná poptávka ve Spojených státech i na dalších klíčových trzích, uvedla firma v dnešní výsledkové zprávě. Zároveň zvýšila celoroční výhled. Akcie na výsledky v premarketu reagují růstem o více než 3 %.
Po očištění o jednorázové položky firma vydělala 86 centů na akcii, čímž překonala očekávání analytiků, kteří počítali s 81 centy. Tržby vzrostly proti stejnému období loňského roku o 12 procent na 12,47 miliardy USD a rovněž překonaly odhad.
Objem prodaných nápojů se celosvětově zvýšil o tři procenta. Růst táhly zejména Čína, Spojené státy a Indie. V Severní Americe se objemy prodeje zvýšily o čtyři procenta.
Neslazená limonáda Zero (též Zero Sugar) zaznamenala globální nárůst prodeje o 13 procent. Takzvané organické tržby, tedy bez vlivu kurzových pohybů a akvizic, stouply o deset procent, z toho osm procentních bodů tvořil růst tržeb z prodeje nápojových koncentrátů a dva procentní body firma přisuzuje nastavení takzvaného cenového mixu.
Jde o první výsledky pod vedením nového generálního ředitele Henriqua Brauna. "Máme za sebou úspěšný začátek roku," uvedl Braun v prohlášení. Firma nově očekává růst očištěného zisku na akcii o osm až devět procent, proti dříve avizovaným sedmi až osmi procentům. Výhled organického růstu tržeb v rozmezí čtyř až pěti procent firma ponechala.