Johnson & Johnson zaplatí miliardy za urovnání sporů o mastek. Končí tak jedna z největších právních bitev v historii firmy

Americký zdravotnický gigant se dohodl na vyrovnání v hodnotě přibližně 5,5 miliardy dolarů, které by mohlo ukončit více než deset let trvající právní spory kolem výrobků obsahujících mastek. Dohoda se týká zhruba 76 tisíc žalob, jejichž autoři tvrdí, že používání dětského zásypu a dalších produktů společnosti přispělo ke vzniku rakoviny vaječníků. Pokud bude dohoda schválena dostatečným počtem žalobců, půjde o jeden z největších mimosoudních smírů v historii amerického farmaceutického průmyslu.
Americká společnost zaplatí přibližně 5,5 miliardy dolarů (117 miliard Kč) za urovnání desítek tisíc žalob, podle nichž její dětský zásyp a další výrobky obsahující mastek způsobují rakovinu vaječníků. Jde o přelomovou dohodu, která by mohla ukončit vleklý právní spor provázející firmu už více než deset let, uvedla agentura Reuters.
Johnson & Johnson je jedním z největších světových výrobců zdravotnických produktů. Firma uvedla, že vyrovnání se vztahuje přibližně na 76.000 žalob, včetně těch u federálního soudu v New Jersey a souvisejících případů projednávaných u státních soudů. Dohoda tak pokrývá téměř všechny zbývající žaloby týkající se mastku vedené proti společnosti.
Podnik už dříve vyřešil většinu žalob, ve kterých stěžovatelé tvrdili, že výrobky s mastkem obsahovaly azbest a způsobily mezoteliom. To je vzácný, ale velmi agresivní zhoubný nádor.
Advokátní kanceláře zastupující žalobce dohodu v pondělí potvrdily a označily ji za dobré řešení po více než desetiletém soudním sporu. Aby vyrovnání vstoupilo v platnost, musí jej přijmout 95 procent žalujících s nároky souvisejícími s rakovinou vaječníků vedenými u státních i federálních soudů.
Viceprezident společnosti pro soudní spory Erik Haas označil žaloby za neopodstatněné. Společnost je podle něj ochotna přistoupit na vyrovnání, aby celou záležitost definitivně uzavřela.
"Přestože jsme přesvědčeni, že bychom v případných dalších soudních řízeních nakonec uspěli, stejně jako ve většině dosud projednávaných případů, dohoda nám umožní tuto kapitolu uzavřít a soustředit se na naše poslání vyvíjet léky a zdravotnické prostředky, které zachraňují životy,“ uvedl Haas.
Firma očekává, že v příštím roce vyplatí přibližně tři miliardy dolarů, přičemž další platby budou následovat v roce 2028. Celkový objem vyplacených peněz ale může být vyšší, a to v závislosti na počtu lidí, kteří se do vyrovnání zapojí.
Právník Chris Seeger, který zastupuje zhruba 2500 klientů s nároky souvisejícími s mastkem a který se podílel na vyjednávání dohody, uvedl, že by nakonec mohl vyplatit sedm miliard dolarů nebo i více. Podle něj dohoda stanovuje konkrétní částky pro oprávněné nároky týkající se rakoviny vaječníků, ale nestanovuje maximální limit celkového plnění.
"Dosáhli jsme spravedlivého vyrovnání. Naši klienti s ním budou spokojeni,“ řekl Seeger.
Johnson & Johnson se na vyrovnání dohodl poté, co zaznamenal řadu úspěchů u soudů. Patřila mezi ně vítězství v jednotlivých procesech, úspěšné snahy o vyloučení některých právních zástupců žalujících z řízení i rozhodnutí soudů zpochybňující odborné posudky, o které se žalobci opírali.
Významného vítězství dosáhla společnost i minulý týden, kdy federální soudce vyjádřil pochybnosti, zda jednotliví žalující mohou skutečně prokázat, že právě mastek u nich byl konkrétní příčinou rakoviny vaječníků.
Johnson & Johnson dlouhodobě odmítá tvrzení, že jeho výrobky s mastkem způsobují rakovinu. Firma tvrdí, že mastek je bezpečný a neobsahuje azbest. V roce 2020 společnost přestala ve Spojených státech prodávat dětský zásyp na bázi mastku a nahradila jej výrobkem na bázi kukuřičného škrobu.
Soudní řízení byla obnovena v březnu 2025, předtím byla na více než tři roky přerušena kvůli neúspěšnému pokusu firmy využít strategii, která je v USA známá jako "Texas two-step". V jejím rámci prostřednictvím dceřiné společnosti založené pouze pro tento účel třikrát požádal o ochranu před věřiteli v rámci insolvenčního řízení s cílem dosáhnout hromadného vyrovnání. Všechny tři insolvenční návrhy však soudy zamítly.
Před těmito pokusy měla firma ve sporech týkajících se mastku nejednoznačné výsledky. Jedním z nejvýznamnějších rozsudků bylo přiznání odškodnění v řádu miliard dolarů 22 ženám, které tvrdily, že používání dětského zásypu jim způsobilo rakovinu vaječníků. V jiných případech však společnost u soudů uspěla nebo dosáhla snížení přiznaného odškodnění v odvolacím řízení.
Na rozdíl od dříve navrhovaných vyrovnání v rámci insolvenčního řízení se pondělní dohoda vztahuje pouze na stávající žaloby a nijak neřeší případné budoucí nároky. Podle právníka Seegera právě vyloučení budoucích žalob umožnilo vyčlenit více peněz pro současné stěžovatele a zároveň výrazně urychlit výplaty – všechny uznané nároky mají být vyplaceny do 18 měsíců, místo rozložení plateb na více než deset let.