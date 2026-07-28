Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě

Evropským akciím pomáhá další pokles cen ropy, který zmírňuje inflační obavy a podporuje dluhopisové trhy, zatímco technologický sektor nadále zasahuje vlna výprodejů v polovodičových společnostech. Pod tlakem zůstávají zejména výrobci pamětí a dodavatelé polovodičového vybavení, zatímco trh vyhlíží další výsledky technologických gigantů a středeční zasedání amerického Fedu, které může výrazně ovlivnit další směr globálních trhů.
Na finančních trzích sledujeme protichůdné vlivy ze strany klíčových témat, v jejichž důsledku se hlavní akciové indexy rozcházejí ve směru. Na pozitivní straně stojí dál zlevňující ropa, přičemž Brent se dnes dopoledne obchoduje za 85,50 USD. Prezident Trump se po přestávce znovu ozval, když přišel s prohlášením, že USA a Írán spolu jednají. Taková prohlášení jsou důvěrně známá, pravidelně po nich následuje popření jednání ze strany Íránu, ale i tak jde o posun pozitivním směrem po dlouhých dnech bombardování a relativního ticha v mediálním prostoru.
Díky levnější ropě klesají výnosy dluhopisů v Německu i USA zhruba o 3 bps. Akciové trhy v Evropě pak využívají dané situace k růstu, který se na hlavních indexech pohybuje kolem půl procenta. Co se ale příliš nemění, jsou očekávání o měnové politice, když trh nadále sází na zvýšení sazeb Fedu v září, zatímco ECB by podle něj měla sazby zvyšovat spíše až v říjnu.
Na negativní straně dominuje pokračující výprodej v polovodičovém sektoru, když investoři dostávají hned několik důvodů k nervozitě. Nejvíce nyní asi rezonuje šok z povstávajícího čínského polovodičového sektoru. Po IPO výrobce pamětí CXMT, který plánuje rychlé navyšování výrobní kapacity, se vynořila zpráva o tom, že nejmenovaná čínská firma začíná s výrobou DUV strojů. Deep ultra violet zařízení pro výrobu polovodičových součástek jsou sice generačně pozadu za EUV od a jejich produkce zatím nebude tak velká, ale potvrzuje se, že Čína jde tvrdě za technologickou soběstačností a je třeba se připravit na novou konkurenci i výrobní kapacitu z této strany. Výrazně tím trpí korejští Samsung a SK Hynix, jejichž propad dnes vedl k dalšímu pozastavení obchodování. Dál padá také třetí do party, , a další američtí designéři polovodičů. A samozřejmě dolů míří kvůli nové konkurenci i zmíněné .
K problému s čínskou konkurencí je pak třeba přidat i obavy o návratnost investic. Už Alphabet byl trhem vytrestán za vysoký capex tlačící do záporu volné cash flow, a to i přes jinak skvělé výsledky. Následovat přitom budou Meta, a , u nichž mohou být pochybnosti o návratnosti ještě větší.
Samostatnou kapitolou je pak a jejích 750 mld. USD nových infrastrukturních investic. Opět jde o ten typ dohod, které zavání cirkulárním byznysem. Společnost je pod tlakem dál kapitálově podporovat OpenAI a současně si plní objednávkou knihu, aby mohla dál vykazovat vysokou poptávku po svých čipech. Perličkou je pak dnešní zpráva, že jeden ze zaměstnanců Nvidie byl na Taiwanu zadržen za pašování AI čipů do Číny.
Technologiím se tak dál vede špatně, což je vidět i na amerických futures. Zatímco S&P500 by podle nich měl začínat jen těsně v červeném, u Nasdaqu to vypadá na -0,7 pct.
Eurodolar po včerejším poklesu drží pozice u 1,1370. Zlato vykazuje podobné pohyby jako tento pár a dnes se obchoduje níž, kolem 4040 USD. Koruna zřejmě pociťuje negativní sentiment ve světě a ustupuje vůči euru k 24,20. Na programu jsou dnes výsledky firem jako nebo , zatímco velké techy budou následovat v příštích dnech. Makrodata dnes nebudou důležitá, trh se spíše připravuje na zítřejší Fed.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:11 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1985
|0.1282
|24.2043
|24.1521
|CZK/USD
|21.3080
|0.2706
|21.3100
|21.2325
|HUF/EUR
|361.1039
|0.3504
|361.1629
|359.3359
|PLN/EUR
|4.3277
|0.1234
|4.3299
|4.3183
|CNY/EUR
|7.6893
|-0.0652
|7.7021
|7.6853
|JPY/EUR
|186.1110
|-0.0499
|186.3230
|186.0402
|JPY/USD
|163.8975
|0.0968
|163.9050
|163.6710
|GBP/EUR
|0.8553
|-0.0082
|0.8559
|0.8546
|CHF/EUR
|0.9315
|0.0166
|0.9323
|0.9308
|NOK/EUR
|11.0173
|0.2717
|11.0355
|10.9800
|SEK/EUR
|11.0697
|-0.0230
|11.0725
|11.0503
| USD/EUR
|1.1355
|-0.1590
|1.1380
|1.1353
|AUD/USD
|1.4358
|0.3740
|1.4364
|1.4292
|CAD/USD
|1.4115
|-0.0581
|1.4130
|1.4106