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    Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě

    Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě

    28.07.2026 12:13
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Evropským akciím pomáhá další pokles cen ropy, který zmírňuje inflační obavy a podporuje dluhopisové trhy, zatímco technologický sektor nadále zasahuje vlna výprodejů v polovodičových společnostech. Pod tlakem zůstávají zejména výrobci pamětí a dodavatelé polovodičového vybavení, zatímco trh vyhlíží další výsledky technologických gigantů a středeční zasedání amerického Fedu, které může výrazně ovlivnit další směr globálních trhů.

    Na finančních trzích sledujeme protichůdné vlivy ze strany klíčových témat, v jejichž důsledku se hlavní akciové indexy rozcházejí ve směru. Na pozitivní straně stojí dál zlevňující ropa, přičemž Brent se dnes dopoledne obchoduje za 85,50 USD. Prezident Trump se po přestávce znovu ozval, když přišel s prohlášením, že USA a Írán spolu jednají. Taková prohlášení jsou důvěrně známá, pravidelně po nich následuje popření jednání ze strany Íránu, ale i tak jde o posun pozitivním směrem po dlouhých dnech bombardování a relativního ticha v mediálním prostoru.

    Díky levnější ropě klesají výnosy dluhopisů v Německu i USA zhruba o 3 bps. Akciové trhy v Evropě pak využívají dané situace k růstu, který se na hlavních indexech pohybuje kolem půl procenta. Co se ale příliš nemění, jsou očekávání o měnové politice, když trh nadále sází na zvýšení sazeb Fedu v září, zatímco ECB by podle něj měla sazby zvyšovat spíše až v říjnu.

    Na negativní straně dominuje pokračující výprodej v polovodičovém sektoru, když investoři dostávají hned několik důvodů k nervozitě. Nejvíce nyní asi rezonuje šok z povstávajícího čínského polovodičového sektoru. Po IPO výrobce pamětí CXMT, který plánuje rychlé navyšování výrobní kapacity, se vynořila zpráva o tom, že nejmenovaná čínská firma začíná s výrobou DUV strojů. Deep ultra violet zařízení pro výrobu polovodičových součástek jsou sice generačně pozadu za EUV od ASML a jejich produkce zatím nebude tak velká, ale potvrzuje se, že Čína jde tvrdě za technologickou soběstačností a je třeba se připravit na novou konkurenci i výrobní kapacitu z této strany. Výrazně tím trpí korejští Samsung a SK Hynix, jejichž propad dnes vedl k dalšímu pozastavení obchodování. Dál padá také třetí do party, Micron, a další američtí designéři polovodičů. A samozřejmě dolů míří kvůli nové konkurenci i zmíněné ASML.

    K problému s čínskou konkurencí je pak třeba přidat i obavy o návratnost investic. Už Alphabet byl trhem vytrestán za vysoký capex tlačící do záporu volné cash flow, a to i přes jinak skvělé výsledky. Následovat přitom budou Meta, Microsoft a Amazon, u nichž mohou být pochybnosti o návratnosti ještě větší.

    Samostatnou kapitolou je pak Nvidia a jejích 750 mld. USD nových infrastrukturních investic. Opět jde o ten typ dohod, které zavání cirkulárním byznysem. Společnost je pod tlakem dál kapitálově podporovat OpenAI a současně si plní objednávkou knihu, aby mohla dál vykazovat vysokou poptávku po svých čipech. Perličkou je pak dnešní zpráva, že jeden ze zaměstnanců Nvidie byl na Taiwanu zadržen za pašování AI čipů do Číny.

    Technologiím se tak dál vede špatně, což je vidět i na amerických futures. Zatímco S&P500 by podle nich měl začínat jen těsně v červeném, u Nasdaqu to vypadá na -0,7 pct.

    Eurodolar po včerejším poklesu drží pozice u 1,1370. Zlato vykazuje podobné pohyby jako tento pár a dnes se obchoduje níž, kolem 4040 USD. Koruna zřejmě pociťuje negativní sentiment ve světě a ustupuje vůči euru k 24,20. Na programu jsou dnes výsledky firem jako Ford nebo Visa, zatímco velké techy budou následovat v příštích dnech. Makrodata dnes nebudou důležitá, trh se spíše připravuje na zítřejší Fed.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:11 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1985 0.1282 24.2043 24.1521
    CZK/USD 21.3080 0.2706 21.3100 21.2325
    HUF/EUR 361.1039 0.3504 361.1629 359.3359
    PLN/EUR 4.3277 0.1234 4.3299 4.3183
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.6893 -0.0652 7.7021 7.6853
    JPY/EUR 186.1110 -0.0499 186.3230 186.0402
    JPY/USD 163.8975 0.0968 163.9050 163.6710
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8553 -0.0082 0.8559 0.8546
    CHF/EUR 0.9315 0.0166 0.9323 0.9308
    NOK/EUR 11.0173 0.2717 11.0355 10.9800
    SEK/EUR 11.0697 -0.0230 11.0725 11.0503
    USD/EUR 1.1355 -0.1590 1.1380 1.1353
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4358 0.3740 1.4364 1.4292
    CAD/USD 1.4115 -0.0581 1.4130 1.4106
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

     

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      28.07.2026 15:27

      Ako natlačiť správy na cenový pohyb, nejaká NEZNAMA čínska firma ide vyrábať generačné zaostalé veci, tak to ohrozuje Samsung, Micron či SKHY ??????. V Partii asi žerú slamu.
      Open_mind
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