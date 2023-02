Inflace a recese klínem mezi akciovými a dluhopisovými trhy. Jakou strategii nyní zvolit?

V posledním měsíci a půl se na akciových trzích vrací do hry Fed. Ekonomika se zdá být odolnější, než si mysleli účastníci trhu, a zároveň podle některých dat vidíme, že inflace nebude klesat k cíli tak rychle, jak jsme se domnívali koncem minulého roku, uvádí analytik Patria Finance Branislav Soták. Co to znamená pro akciový a dluhopisový trh? Budeme muset v krátkém časovém horizontu přepnout do módu, kdy největším rizikem nebude hrozící recese, ale případná politika Fedu? A na jaké sektory si v současné době vsadit? I na to odpovídají analytici Patrie v aktuálním videu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.



Obsah:

01:55 Inflace, recese a Fed jako tržní téma

05:55 Nacenění přísnější měnové politiky Fedu do trhů

07:49 Rozpor v nacenění mezi dluhopisovými trhy a akciovými trhy

11:07 Jak se aktuálně chovat na akciových portfoliích

12:30 Hodnotové versus růstové tituly

15:28 Nadcházející makroekonomické události