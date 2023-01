Nenastupujte do rally a nebojujte s Fedem, varuje stratég Morgan Stanley

Investoři, kteří se hrnou do akciové rally, zažijí zklamaní, protože to jde proti Fedu, varují stratégové .



„Cenová aktivita na akciích začala přesvědčovat mnoho investorů, že o něco přichází – nutí je to k aktivnější účasti,“ napsal v komentáři tým stratégů Morgan Stanley vedený Michaelem Wilsonem. "Myslíme si, že nedávná cenová aktivita je spíše odrazem sezónního lednového efektu a pokrývání shortů po drsném konci prosince a brutálním (loňském) roce." Také korporátní zisky jsou horší, než se očekávalo, zejména na frontě marží, dodali.

"Za druhé, zdá se, že investoři zapomněli na základní pravidlo ‚Nebojujte s Fedem‘. Možná tento týden bude sloužit jako připomínka" tohoto pravidla. Představitelé americké centrální banky jsou připraveni ve středu zvýšit svou základní sazbu o čtvrt procentního bodu. Tento krok přichází po nedávných datech, která naznačují, že agresivní kampaň Fedu na zpomalení inflace funguje.



Americký akciový index S&P 500 mezitím od začátku výsledkové sezóny posílil a prodloužil rally nového roku. I když se množí známky zpomalování, investoři odměňují společnosti, které předčily očekávání, a mírněji trestají ty, které za odhady zaostaly. Wendy Soong z Bloomberg Intelligence připisuje tuto dynamiku restrukturalizačním snahám a plánům na snižování nákladů, které mezi investory vytvořily větší důvěru.



Podle Wilsona je ale neochota Fedu zaujmout holubičí postoj „spolu s realitou nejhorší ziskové recese od roku 2008" do trhu opět špatně naceněná. "Myslíme si, že by to mělo v krátké době vést k poslední etapě tohoto medvědího trhu."

Zdroj: Bloomberg