Trhy ignorují Fed i chmurnou realitu na korporátních ziscích, varuje medvěd Wilson

Americké akcie jsou zralé na výprodej poté, co trhy předčasně nacenily zastavení navyšování sazeb Fedem, domnívají se stratégové . „Zatímco nedávný nárůst front-endových sazeb podporoval názor, že Fed může zůstat restriktivní delší dobu, než se očekávalo, akciový trh tuto realitu odmítá přijmout,“ napsal v komentáři tým vedený Michaelem Wilsonem.



Wilson, nejlépe hodnocený stratég podle loňského průzkumu institucionálních investorů, očekává, že zhoršení fundamentů spolu se zvýšením sazeb Fedem, které přichází současně s recesí korporátních zisků, letos na jaře zatlačí akcie na minimum. Tento neochvějný medvěd z Wall Street správně předpověděl loňský výprodej, kdy americké akcie zaznamenaly nejhorší výkon od roku 2008.

Minulý týden výnosy amerických dvouletých dluhopisů přesáhly 10leté výnosy nejvíce od počátku 80. let, což je známkou klesající důvěry ve schopnost ekonomiky odolat dalšímu zvyšování sazeb. Naproti tomu americké akcie zaznamenaly jeden z nejsilnějších začátků roku v historii, i když se rally již začala ochlazovat po výhledu předsedy Fedu Jerome Powella na další zvyšování sazeb.

Údaje o inflaci v USA by mohly být katalyzátorem, který investory snese zpět do reality a vrátí akcie do souladu s dluhopisy, pokud se ukáže, že ceny rostou více, než se očekávalo, dodal Wilson a zároveň poznamenal, že očekávání takového výsledku rostou.



Úterní údaje o spotřebitelských cenách za leden podle konsensu zaznamenají růst o 0,5 % oproti předchozímu měsíci, k čemuž přispěly vyšší náklady na benzín. To by znamenalo největší růst za tři měsíce.



Wilson očekává, že akciový index S&P 500 zakončí rok na 3 900 indexových bodech, což je asi 4,7 % pod bodem, kde uzavřel v pátek, a doplnil, že cesta k tomuto cíli bude trnitá. Akcie podle něj budou klesat s tím, jak se budou snižovat odhady zisků, a odrazí se ode dna až ve druhé polovině roku.



"Poměr rizika-odměny je stejně špatný jako kdykoli jindy během tohoto medvědího trhu," napsal Wilson. „Realita pro akcie je taková, že měnová politika zůstává v restriktivním teritoriu v kontextu hospodářské recese, která nyní vážně začala.“



Zdroj: Bloomberg