Prodávejte, jakmile S&P 500 překročí 4 200 bodů, varuje stratég Bank of America. Očekává 'oddalovanou apokalypsu'

Rally na amerických akcií již zašla příliš daleko a pokud se hospodářský růst ve druhé polovině roku vytratí, budou investoři čelit brutálním propadům, varují stratégové .



Nejbolestnější je vždy „odkládaná apokalypsa“ napsal v komentáři tým pod vedením Michaela Hartnetta. Podle něj hrozí, že inflace v příštích několika měsících znovu vzroste a že americká ekonomika bude ve druhé polovině roku 2023 čelit hlubší recesi poté, co v prvních šesti měsících roku zůstane odolná, dodal.



Globální akciové fondy podle dat EPFR Global zaznamenaly za poslední čtyři týdny příliv 44,7 miliard dolarů. Akcie od začátku roku 2023 posilovaly díky prvním známkám ochlazování inflace, optimismu ze znovuotevření Číny a naději, že pomalejší ekonomiky donutí globální centrální banky pozastavit zvyšování sazeb. Hartnett však doporučuje investorům, aby začali prodávat v momentě, kdy akciový index S&P 500 překročí 4 200 bodů. Očekává přitom, že tento benchmark dosáhne svých maxim v prvním čtvrtletí do 14. února.

Hartnettův názor sdílí i několik stratégů. Michael Wilson z řekl, že investoři, kteří se hrnou do akciové rally, budou zklamaní, protože jdou proti Fedu. Marko Kolanovic z Chase se domnívá, že ekonomika začne klesat v době, kdy akcie rostou a chystají se „narazit“.



Co se finančních toků týče, evropské akcie zaznamenaly do 1. února třetí týden přílivů ve výši 21 milionů USD, zatímco do akcií rozvíjejících se trhů investoři nalili 7,7 miliardy USD. Americké akcie měly pozitivní toky ve výši 6,7 miliardy dolarů a ze sektorů zde vedly finance a energetika, na rozdíl od zdravotnictví a nemovitostí, ze kterých investoři naopak odcházeli. Dluhopisy zaznamenaly příliv 7,8 miliardy dolarů.