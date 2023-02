Dow Jones zaostává proti širšímu trhu nejvíce od roku 1934. Investoři jej opouští kvůli rizikovějším sázkám

Když se akciový trh v loňském roce otřásal, Dow Jones Industrial Average se stal místem, kde mnozí investoři našli své útočiště. Ale jak se letos vrací chuť k riziku, začíná jim tu být těsno...



Index s 30 konstituenty letos vzrostl o méně než 3 % ve srovnání s 8% růstem na indexu S&P 500. Tento rozdíl 5,1 procentního bodu mezi uvedenými indexy znační pro Dow nejslabším začátek roku oproti S&P 500 od roku 1934, ukazují data Bloombergu.





To, co Dow v roce 2022 pomohlo – tj. jeho zaměření na blue-chipové společnosti, které nabízejí v turbulentní ekonomice relativní stabilitu – mu tento rok dělá medvědí službu. Obchodníci totiž rotují do rizikovějších částí trhu, když se některé z těch nejpesimističtějších scénářů pro trh a ekonomiku nepodařilo naplnit.

Investory do akcií povzbuzují některé pozitivní zprávy o ziscích a důkazy o odolnosti ekonomiky v kombinaci se známkami toho, že inflace, i přesto, že je stále příliš vysoká, vykazuje určité známky zvolňování. Například maloobchodní tržby v USA v lednu vyskočily nejvíce za téměř dva roky a nálada stavebníků v únoru vzrostla i přes brzdu v podobě vyšších úrokových sazeb. Index ekonomického překvapení , který měří u makro indikátorů rozptyl mezi skutečnými daty a očekáváními ekonomů, vyskočil na nejvyšší úroveň od dubna.

„To, že se lidé odklánějí od finančně nejzdravějších společností a vkládají peníze do rizikovějších aktiv, je důkazem rostoucího optimismu ohledně toho, kam se akciový trh a ekonomika ubírají,“ domnívá se Marshall Front, investiční ředitel Front Barnett Associates. "Lidé se tak nemusí nutně zajímat o Dow, když jsou věci na dobré cestě, a hledají příležitosti."



Software a technologie, které v tomto více než stoletém ukazateli loni nejvíce zaostávaly, letos nejvíce posilují. Salesforce vzrostl od začátku ledna o 29 % a o 20 %. A společnost , která v roce 2022 posílila o 16 %, letos vzrostla pouze o 3,8 %. Tento výrobce zářivě žlutých bagrů a buldozerů během dot-com krachu rostl, zatímco se širší trh otřásal, a finanční krizi přežil relativně bez újmy. Podobně také zemědělský strojní gigant . loni přidal čtvrtinu své hodnoty a v roce 2023 zatím klesá o 4,4 %.



I když optimismus ohledně zdraví ekonomiky posiluje, mohou silná data v následujících měsících dovést Fed k větší motivaci dále zvyšovat úrokové sazby. A to by opět mohlo chuť riskovat zvrátit. Ceny výrobců v USA minulý měsíc vzrostly nejvíce od června, což podtrhuje přetrvávající inflační tlaky, zatímco týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly na 194 000 oproti očekávaným 200 000.

Zdroj: Bloomberg