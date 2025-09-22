Hledat v komentářích

Detail - video  

PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní

22.09.2025 20:24, aktualizováno: 22.9. 20:24
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Tento týden bude v centru pozornosti domácí zasedání ČNB, která podle očekávání ponechá sazby na 3,50 %. Automobilový sektor zažívá další otřesy – Porsche i Volkswagen opět snižují výhled kvůli slabému zájmu o elektromobily, což se odráží v prudkém propadu jejich marží a akcií.

