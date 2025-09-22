Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu

Při negativním začátku týdne vidíme značně ztrácet index DAX (-0,8 %) spolu s automobilkami, poté co a Porsche zhoršily výhled pro letošní rok. CAC40 je dole o 0,4 %, FTSE100 stagnuje a AEX je mírně v plusu. Americké futures pak naznačují, že rozjezd Wall Street do nového týdne bude zřejmě směrem dolů.
Dnešek slibuje řadu komentářů od bankéřů z Fedu. Ten ale zasedal před pár dny a máme novou prognózu, takže nová vystoupení nemusejí být tolik sledovaná. Co se týče plánovaných událostí, je tento týden spíš slabý, takže jestli éter nerozčeří nečekaná zpráva, může aktivita obchodování zaostávat.
Během pondělí to vypadá na ústup investorů z rizikových investic směrem do bezpečí. To nyní znamená hlavně nákup zlata, které vystoupalo nad 3720 USD, tedy na čerstvá maxima.
Tradiční bezpečný přístav podobě státních dluhopisů už tolik nefunguje. Dnešní pohyby výnosů jsou pouze drobné a je třeba se mít stále na pozoru před dalšími politickými zprávami.
Eurodolar se po pátečním poklesu postupně otáčí nahoru a obchoduje se na 1,1765. Koruna na páru s eurem mírně posiluje a dostává se do prostoru kolem 24,25.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2598
|-0.2136
|24.3243
|24.2475
|CZK/USD
|20.6160
|-0.4010
|20.7170
|20.6050
|HUF/EUR
|389.5034
|-0.1015
|390.9390
|389.3858
|PLN/EUR
|4.2624
|-0.0566
|4.2685
|4.2611
|CNY/EUR
|8.3714
|0.1685
|8.3734
|8.3418
|JPY/EUR
|174.0510
|0.1669
|174.0850
|173.7024
|JPY/USD
|147.8925
|-0.0237
|148.3775
|147.8000
|GBP/EUR
|0.8719
|-0.0115
|0.8722
|0.8709
|CHF/EUR
|0.9352
|0.0953
|0.9352
|0.9339
|NOK/EUR
|11.6725
|0.3314
|11.6799
|11.6170
|SEK/EUR
|11.0531
|-0.0204
|11.0653
|11.0411
| USD/EUR
|1.1768
|0.1907
|1.1770
|1.1726
|AUD/USD
|1.5166
|-0.0297
|1.5210
|1.5156
|CAD/USD
|1.3805
|0.1505
|1.3815
|1.3780