Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu

22.09.2025 11:56
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Při negativním začátku týdne vidíme značně ztrácet index DAX (-0,8 %) spolu s automobilkami, poté co VW a Porsche zhoršily výhled pro letošní rok. CAC40 je dole o 0,4 %, FTSE100 stagnuje a AEX je mírně v plusu. Americké futures pak naznačují, že rozjezd Wall Street do nového týdne bude zřejmě směrem dolů.

Dnešek slibuje řadu komentářů od bankéřů z Fedu. Ten ale zasedal před pár dny a máme novou prognózu, takže nová vystoupení nemusejí být tolik sledovaná. Co se týče plánovaných událostí, je tento týden spíš slabý, takže jestli éter nerozčeří nečekaná zpráva, může aktivita obchodování zaostávat.

Během pondělí to vypadá na ústup investorů z rizikových investic směrem do bezpečí. To nyní znamená hlavně nákup zlata, které vystoupalo nad 3720 USD, tedy na čerstvá maxima.

Tradiční bezpečný přístav podobě státních dluhopisů už tolik nefunguje. Dnešní pohyby výnosů jsou pouze drobné a je třeba se mít stále na pozoru před dalšími politickými zprávami.

Eurodolar se po pátečním poklesu postupně otáčí nahoru a obchoduje se na 1,1765. Koruna na páru s eurem mírně posiluje a dostává se do prostoru kolem 24,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2598 -0.2136 24.3243 24.2475
CZK/USD 20.6160 -0.4010 20.7170 20.6050
HUF/EUR 389.5034 -0.1015 390.9390 389.3858
PLN/EUR 4.2624 -0.0566 4.2685 4.2611
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3714 0.1685 8.3734 8.3418
JPY/EUR 174.0510 0.1669 174.0850 173.7024
JPY/USD 147.8925 -0.0237 148.3775 147.8000
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8719 -0.0115 0.8722 0.8709
CHF/EUR 0.9352 0.0953 0.9352 0.9339
NOK/EUR 11.6725 0.3314 11.6799 11.6170
SEK/EUR 11.0531 -0.0204 11.0653 11.0411
USD/EUR 1.1768 0.1907 1.1770 1.1726
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5166 -0.0297 1.5210 1.5156
CAD/USD 1.3805 0.1505 1.3815 1.3780
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

