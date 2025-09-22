Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace

Potravinová inflace by měla (v našem základním scénáři) ke konci roku zvolnit a přispět tak k celkovému ztlumení meziroční inflace v Česku. Pohled na poslední vývoj v české zemědělské produkci však přináší na stůl nové otázky - ceny některých zemědělců i potravinářů překvapivě pokračují v růstu.
Meziměsíčně sice průměrné zemědělské ceny v srpnu poklesly, to však byl primárně důsledek sezónního zlevňování zeleniny a ovoce. Meziročně dynamika průměrných cen v zemědělství dál zrychlovala (na 11,4 %), a to zejména kvůli živočišné výrobě - ceny vajec jsou meziročně vyšší o 45 %, skotu o 40 % a mléka o 20 %. To vše se projevuje už částečně i v potravinářském průmyslu - mlékaři meziročně zdražují o 10 %, zatímco zpracovatelé masa o 4,6 %. Pro další vývoj v živočišné výrobě také není dobrou zprávou, že rychle zdražují ceny krmiv (+5,9 %).
To není pro spotřebitele nejlepší zpráva. Ceny mléčných výrobků na pultech obchodů již tlaky z výrobních řetězců sice pocítily a meziroční inflace zde dosáhla svého vrcholu. Může však odeznívat pomaleji, než jsme čekali. U masných výrobků meziroční dynamika dosáhne vrcholu až na jaře 2026 a je velkou otázkou, jak vysoký ten vrchol ve finále bude. Poslední čísla od zemědělců a potravinářů moc povzbudivě nevyznívají.
Příští rok přitom čekáme o něco nižší inflaci (2,2 % oproti letošním 2,5 %) právě díky očekávanému snížení potravinové inflace z letošních 4-5 % přibližně na 2-3 %. Pokud některé potraviny v čele s masnými výrobky budou zdražovat výrazněji, může tomu nakonec být jinak.
Vyšší potravinovou inflaci přitom nelze brát na lehkou váhu nejen proto, že má vysokou váhu v celkové inflaci (přes 17,7 %). Ale i proto, že má potenciál více než máloco jiného ovlivňovat inflační očekávání domácností. To je kvůli tomu, že rozhodování o nákupech potravin jsou velmi častá a domácnostem se tak jejich zdražování (“špatné zprávy”) zabydlí v paměti výrazněji než platby, které provádí jednou měsíčně nebo ročně. I proto od nich ČNB nemůže tak jednoduše odhlížet a nebrat je v potaz...
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna se v pátek dostala pod 24,30 EUR/CZK a pohybovala se na nejsilnějších úrovních od konce roku 2023. Pozitivní nálada na globálních akciových trzích je jedním z dílů do skládačky. Pomoci mohlo také doznívání jestřábích komentářů z ČNB a posunu delšího konce české swapové křivky vzhůru v průběhu posledního týdne. Technicky vzato se česká koruna dál veze na relativně pozitivní vlně, “fundamentální munice” pro další postup vpřed však podle našeho názoru může v nejbližší době docházet. Středobodem tohoto týdne bude zasedání ČNB.
Eurodolar
Eurodolar vstupuje do tohoto týdne lehce pod tlakem, což může odrážet nejen vybírání zisků, ale i fakt, že americká data z minulého týdne nebyla vůbec špatná a nowcasty HDP (jak náš Stopař, tak GDPnow od atlantského Fedu) se stále drží v blízkosti 3 %. Na druhou stranu euro může být stále nervóznější z faktu, že riziková prémie u francouzského vládního dluhu již definitivně překonala italskou a směřuje pozvolna vzhůru.
Tento týden bude poněkud slabší na ekonomická data, což může být částečně kompenzováno řadou vystoupení centrálních bankéřů.