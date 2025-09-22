Hledat v komentářích

Detail - články
Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent

22.09.2025 10:44
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Porsche v pondělí klesají o více než šest procent. Investoři vzali negativně zprávu z konce minulého týdne, kdy německý výrobce luxusních automobilů oznámil, že kvůli slabé poptávce odložil uvedení nových modelů elektromobilů na trh a snížil svůj výhled ziskovosti na rok 2025.

V pondělí kolem 10:15 ztrácely akcie Porsche 6,8 procenta. S sebou stáhly i akcie mateřské společnosti Volkswagen (-6,7 %).

Páteční zprávy kolem Porsche podtrhly problémy, jímž automobilka v současnosti čelí. Výsledky za první pololetí ukázaly na pokračující trend poklesu dodávek a marží. Provozní zisk meziročně klesl o 71,3 procenta.

Společnost trápí nižší poptávka na klíčovém trhu v Číně, kde v prvním pololetí zaznamenala meziroční pokles objednávek o 28 procent, což vysvětlila silnou konkurencí na v luxusní a EV segmentu. Problémem jsou také vyšší americká cla.

Porsche nově očekává, že jeho zisková marže v letošním roce dosáhne maximálně dvou procent, což je významný pokles z dříve stanoveného rozmezí pět až sedm procent.

Mateřský koncern Volkswagen, největší evropský výrobce automobilů, zároveň varoval, že v souvislosti se změnou strategie Porsche ve prospěch vozů se spalovacím motorem čeká v letošním roce mimořádné náklady ve výši 5,1 miliardy eur. VW také, stejně jako Porsche, snížil svůj výhled ziskové marže na dvě až tři procenta z původních čtyř až pěti procent.

Akciím Porsche se nedař dlouhodobě. Od začátku letošního roku oslabily už o 30 procent. Titul nedávno dokonce po necelých třech letech opustil hlavní index německých akcií DAX .

Porsche


Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
18.09.2025 13:59
Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
Švýcarská nadnárodní zdravotnická společnost Roche kupuje za 3,5 milia...
Němečtí poslanci schválili rozpočet na letošní rok
18.09.2025 14:47
Němečtí poslanci schválili rozpočet na letošní rok
Německý Spolkový sněm dnes schválil rozpočet na letošní rok. Osm a půl...
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
18.09.2025 17:19
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
Německo provedlo velký fiskální obrat a to by mělo posunout i jeho dlu...
Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
19.09.2025 13:27
Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
Čtvrteční nečekané oznámení o pětimiliardové investici Nvidie do skomí...


Aktuální komentáře
22.09.2025
20:24PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní  
18:14Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?
17:24Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS
15:49Technická analýza S&P 500: Býčí trh ještě nemusí být u konce  
15:35Snaha odnaučit AI lhát může vést k lepšímu skrývání lží, ukázal výzkum OpenAI
14:31Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů
13:57Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
12:07Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
11:56Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu  
10:44Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent
9:32Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace
8:52Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění  
8:28MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
21.09.2025
9:10Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
20.09.2025
15:14Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
9:04Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
19.09.2025
22:03Americké akcie mají za sebou silný týden  
17:46Akcie a peníze – americká a čínská verze
16:58Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky
16:10Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu

