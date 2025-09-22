Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent

Akcie Porsche v pondělí klesají o více než šest procent. Investoři vzali negativně zprávu z konce minulého týdne, kdy německý výrobce luxusních automobilů oznámil, že kvůli slabé poptávce odložil uvedení nových modelů elektromobilů na trh a snížil svůj výhled ziskovosti na rok 2025.
V pondělí kolem 10:15 ztrácely akcie Porsche 6,8 procenta. S sebou stáhly i akcie mateřské společnosti (-6,7 %).
Páteční zprávy kolem Porsche podtrhly problémy, jímž automobilka v současnosti čelí. Výsledky za první pololetí ukázaly na pokračující trend poklesu dodávek a marží. Provozní zisk meziročně klesl o 71,3 procenta.
Společnost trápí nižší poptávka na klíčovém trhu v Číně, kde v prvním pololetí zaznamenala meziroční pokles objednávek o 28 procent, což vysvětlila silnou konkurencí na v luxusní a EV segmentu. Problémem jsou také vyšší americká cla.
Porsche nově očekává, že jeho zisková marže v letošním roce dosáhne maximálně dvou procent, což je významný pokles z dříve stanoveného rozmezí pět až sedm procent.
Mateřský koncern , největší evropský výrobce automobilů, zároveň varoval, že v souvislosti se změnou strategie Porsche ve prospěch vozů se spalovacím motorem čeká v letošním roce mimořádné náklady ve výši 5,1 miliardy eur. také, stejně jako Porsche, snížil svůj výhled ziskové marže na dvě až tři procenta z původních čtyř až pěti procent.
Akciím Porsche se nedař dlouhodobě. Od začátku letošního roku oslabily už o 30 procent. Titul nedávno dokonce po necelých třech letech opustil hlavní index německých akcií DAX .