Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší

Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší

22.09.2025 12:07, aktualizováno: 22.9. 14:00
Autor: ČTK

Aktualizováno

Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Bernard Arnault ostře kritizuje navrhovanou dvouprocentní daň pro nejbohatší. Jde o útok na francouzskou ekonomiku, řekl v rozhovoru s britským nedělníkem The Sunday Times.

Daň by se týkala lidí s majetkem přesahujícím 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč), kterých je ve Francii přibližně 1800. Premiér Sébastien Lecornu čelí tlaku Socialistické strany, aby opatření zahrnul do rozpočtu na rok 2026, v opačném případě bude čelit hlasování o důvěře, které by mohlo znamenat pád vlády. Podle průzkumu agentury Ifop návrh podporuje 86 procent Francouzů.

"Zjevně nejde o technickou ani o ekonomickou debatu, ale o jasně deklarovanou snahu zničit francouzskou ekonomiku," řekl Arnault. Ekonoma Gabriela Zucmana, který za plánem stojí, podnikatel označil za krajně levicového aktivistu, který využívá "pseudoakademické kompetence" k prosazování ideologie zaměřené na demontáž ekonomického systému.

"Nikdy jsem nebyl aktivistou žádného hnutí ani strany," napsal Zucman na síti X. Ekonom působící jako profesor na pařížské École normale supérieure a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley dodal, že jeho práce je založena na výzkumu, nikoli na ideologii.

"Vzhledem k tomu, že tato rétorika pochází od jednoho z nejbohatších mužů světa a v kontextu, kdy jsou akademické svobody v rostoucím počtu zemí zpochybňovány, měla by nás všechny znepokojovat, protože se příliš neliší od rétoriky (amerického prezidenta Donalda) Trumpa nebo (nejbohatšího člověka planety Elona) Muska," uvedl dále Zucman.

Zucman podle agentury Reuters patřil mezi 300 ekonomů, kteří před loňskými parlamentními volbami veřejně podpořili ekonomický program levicové koalice Nová lidová fronta, jejíž součástí jsou mimo jiné i komunisté nebo levicově populistické hnutí Nepodrobená Francie Jean-Luca Mélenchona.

Zucman se domnívá, že opatření pomůže státnímu rozpočtu. Podle časopisu Challenges činil v roce 2010 celkový majetek 500 nejbohatších francouzských domácností 200 miliard eur, zatímco loni už to byl šestinásobek, tedy asi 1,2 bilionu eur. Zucman připomíná, že tím se toto jmění zvýšilo z 12 procent hrubého domácího produktu (HDP) Francie na 42 procent výkonu ekonomiky. Argumentuje také, že tito lidé v důsledku optimalizace platí nepoměrně nižší daně než chudší domácnosti.

Po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, čelí Francie rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se v druhé největší ekonomice eurozóny obávají rostoucího deficitu.

Tento měsíc po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti politice prezidenta Emmanuela Macrona. Mezi požadavky demonstrujících byla i daň pro nejbohatší. "Zucmanova daň. Ultrabohatí, zaplaťte," stálo na jednom z transparentů.


Váš názor
    :-D :-D
    22.09.2025 13:23

    "Nikdy jsem nebyl aktivistou žádného hnutí ani strany," napsal Zucman na síti X. Ekonom působící jako profesor na pařížské École normale supérieure a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley dodal, že jeho práce je založena na výzkumu, nikoli na ideologii. působení v Kalifornii - baště demokratů tomu dává váhu :-D
    občan
      Re: :-D :-D
      22.09.2025 13:28

      jo jo klasickej teoretik, kterej objevil taktiku "bohatym ber, rozdej to chudym" a lidi te budou mit radi a budou te volit :-)
      BorisHead
        22.09.2025 14:56

        Neoddiskutovatelnou pravdou jsou však i důvody - proč v posledních letech miliardáři bohatnou mnohem rychleji (oproti minulosti před 40 lety a dříve) _a tím dochází _k velmi nebezpečnému __ rozevírání nůžek mezi chudobou a bohatstvím (koheze společnosti se nebezpečně (!) rychle vytrácí..)__ - zejména v USA: 1) v dávnější minulosti (nebyl tehdy internet...) ... bylo o dost složitější přesouvat majetek do daňových rájů..a tedy menší možnosti vyhnout se placení oprávněných daní z příjmu a majetku..... 2) výrazný POKLES __ DAŇOVÝCH SAZEB v USA... až o tři pětiny (!!) z původní sazby ....... Ještě v letech 1968 a 1969 byla průměrná sazba daně z příjmu korporací v USA až 53% (!!) ... a nyní po více sníženích (během vlád Republikánů) a po posledním dalším výrazném snížení daní za první Trumpovy vlády... je to už jen 21% (!) ... neboli snížení na cca. 40% původní sazby (!!)....za posledních 50 let .... a cenou za to je fakt, že dluh USA (ale i jiných vyspělých zemí) roste astronomickým tempem! https://www.pgpf.org/article/six-charts-that-show-how-low-corporate-tax-reven....../ viz graf č.3 (!)
        SFX
          22.09.2025 15:05

          A to nemluvě o různých vylobovaných daňových úlevách ...a žádném nebo směšně nízkým procentem zdanění mezinárodních příjmů v daňových rájích - zejména u velkých technolog. firem hlavně z USA (např. neplacení oprávněné digitální daně ze zisku je realitou ve většině evropských zemí ..) ..... Trump ještě dokonce vyhrožuje (!!) dalším zvýšením cla těm zemím, kteří ji už mají nebo se chystají .zavést.
          SFX
        22.09.2025 13:43

        Jmenuje se to sociální smír. Jakmile bohatnutí nejbohatších překročí únosnou morální hranici, tak dochází k nespokojenosti většiny. Ta se pak postupně radikalizuje a úlohou bohatých je zabavit je jinými problémy (třeba sport, televizní seriály, skandály "celebrit", green-deal a nebo válka). To ale nefunguje donekonečna. Posouváme se tím do poslední fáze každé vyspělé civilizace, která postupně zanikne (přestane se rozmnožovat a z nudy bude ničit vše co vybudovala).
        pmx
          22.09.2025 15:24

          socialni smir je fajn a je potreba ... bohuzel dnesni levicaci si to predstavujou tak, ze budou misto makani "protestovat" a natahovat ruku "dejte nam za nic" ... takhle ale socialni smir fungovat nebude
          BorisHead
