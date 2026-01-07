Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu

Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu

07.01.2026 8:44
Autor: ČTK

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získal by tak zdroje na další fúze a akvizice. Firma vyjednává s bankami, případný veřejný úpis akcií (IPO) by se uskutečnil pravděpodobně v Amsterodamu, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo, uvedl Strnad.

"Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor," řekl Strnad Reuters. Dodal, že banky doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.

Podle nejnovějších údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů Kč), uvedl SIPRI.

Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajů NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, píše Reuters.

Strnad uvedl, že případný vstup jeho firmy na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější zprávy zdrojů agentury Bloomberg.

Odmítl komentovat, kolik peněz by společnost mohla z IPO získat. Jako vodítko ale uvedl německého zbrojařského giganta Rheinmetall.

"Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví," řekl Strnad. "Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako Rheinmetall," dodal.

Pokud by byla společnost CSG oceněna na základě Rheinmetallu, mohla by mít podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur před uplatněním jakékoli slevy, vypočetl Reuters na základě údajů společnosti LSEG. Bloomberg dříve uvedl s odkazem na zdroje, že cílová hodnota CSG je 30 miliard eur (725 miliard Kč).

CSG prozatím zvažuje pouze uvedení na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování i na pražské burze by mohlo být možné v pozdější fázi, dodal Strnad.

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

 

Čtěte více:

Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
07.01.2026 6:01
Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
Akcie výrobců polovodičů zahájily nový rok prudkým růstem, a to díky n...
Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
06.01.2026 17:11
Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
U toho, zda a kdy má centrální banka přímo a selektivně pomáhat, máme ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.01.2026
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…
12:24ČNB loni nakoupila 20,4 tuny zlata, v rezervách ho má rekordních 71,6 tuny
11:51Růst akcií se krátkodobě vyčerpal, geopolitika trhy příliš netíží  
11:39Míra inflace v eurozóně v prosinci klesla na dvě procenta
11:30Goldman Sachs: pět titulů, kde banka vidí potenciál růstu o více než 70 procent
10:10Berkshire zvýší Abelovi roční mzdu na 25 milionů dolarů. Buffett bral 100 tisíc
10:05Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?
9:30Česká inflace pod odhadem, v lednu můžeme propadnout hlouběji pod 2 procenta
9:08Rozbřesk: Vykáže americký trh práce zlepšení a pošle EUR/USD pod 1,17?
8:53Evropa zahájí smíšeně, Strnad zvažuje IPO a Venezuela předá USA ropu  
8:44Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu
6:01Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
06.01.2026
22:01Wall Street solidně rostla druhým dnem v řadě  
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
15:59Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
14:40Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
14:20Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený  
14:05Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
13:59Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Applied Digital Corp (11/25 Q2, Aft-mkt)
Constellation Brands Inc (11/25 Q3, Aft-mkt)
Exxon Mobil Corp (12/25 Q4)
Jefferies Financial Group Inc (11/25 Q4, Aft-mkt)
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět