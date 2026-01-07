Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získal by tak zdroje na další fúze a akvizice. Firma vyjednává s bankami, případný veřejný úpis akcií (IPO) by se uskutečnil pravděpodobně v Amsterodamu, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo, uvedl Strnad.
"Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor," řekl Strnad Reuters. Dodal, že banky doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.
Podle nejnovějších údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů Kč), uvedl SIPRI.
Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajů NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, píše Reuters.
Strnad uvedl, že případný vstup jeho firmy na burzu koordinují banky , Jefferies, a UniCredit. Potvrdil tak dřívější zprávy zdrojů agentury Bloomberg.
Odmítl komentovat, kolik peněz by společnost mohla z IPO získat. Jako vodítko ale uvedl německého zbrojařského giganta .
"Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví," řekl Strnad. "Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako ," dodal.
Pokud by byla společnost CSG oceněna na základě Rheinmetallu, mohla by mít podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur před uplatněním jakékoli slevy, vypočetl Reuters na základě údajů společnosti LSEG. Bloomberg dříve uvedl s odkazem na zdroje, že cílová hodnota CSG je 30 miliard eur (725 miliard Kč).
CSG prozatím zvažuje pouze uvedení na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování i na pražské burze by mohlo být možné v pozdější fázi, dodal Strnad.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.