CSG by mohla oznámit IPO už příští týden. Strnad cílí na valuaci 30 miliard eur

Chystaná primární veřejná nabídka akcií Czechoslovak Group (CSG) by se mohla odehrát již příští týden, informovala agentura Bloomberg s odvoláním na anonymní zdroje, podle nichž by se český výrobce obrněných vozidel a munice mohl pokusit od investorů získat tři až čtyři miliardy eur.
Firma českého, teprve 33letého miliardáře Michala Strnada, jež se v posledních letech stala jedním z klíčových dodavatelů ukrajinské armády v boji proti ruské invazi, chce prodat zhruba 15 procent akcií.
Někteří investoři naznačili ochotu koupit akcie při valuaci okolo 25 až 28 miliard eur na prvních schůzkách s upisovateli. Sám Strnad cílí k ocenění CSG až na 30 miliard eur, uvedly zdroje Bloombergu. To nepřímo koresponduje s tím, co před pár dny řekl v rozhovoru s agenturou Reuters.
„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví," řekl Strnad. "Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako ," dodal.
Pokud by byla CSG oceněna na základě Rheinmetallu, mohla by mít podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur před uplatněním jakékoliv slevy, vypočetl Reuters na základě údajů společnosti LSEG.
Kdyby skutečně Strand dosáhl svého a CSG by byla oceněna na 30 miliard eur, což je v přepočtu přibližně 729 miliard korun, byla by valuace srovnatelná s ČEZ (aktuálně 731,6 mld. CZK), největším českým titulem na pražské burze.
Podle Bloombergu by CSG mohla záměr uvést akcie na burzu oznámit již v úterý, Reuters nicméně dodal, že společnost nejprve zváží, zda jsou tržní podmínky příznivé, než se rozhodne pokračovat.
IPO Strnadova podniku by dál podtrhlo současný dynamický vývoj v obranném sektoru v Evropě, kdy vlády plánují navýšení výdajů na bezpečnost kvůli ruské invazi na Ukrajině. To nejenže vyhání akcie zbrojařů prudce nahoru, ale také přimělo více společností zvážit vstup na burzu.
Bloomberg dodal, že CSG sází na to, že poptávkav Evropě po přezbrojení a doplnění zásob munice a vybavení převáží nad jakýmkoliv dopadem ukončení konfliktu na Ukrajině.
Podle nejnovějších údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů, uvedl SIPRI.
CSG prozatím zvažuje pouze uvedení na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování i na pražské burze by mohlo být možné v pozdější fázi, dodal Strnad.
Zdroj: Patria, Bloomberg, ČTK
Zdroj foto: CSG